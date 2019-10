Auto de la escolta de Evo sufre accidente en El Alto

Uno de los vehículos que forma parte de la escolta de seguridad del presidente Evo Morales sufrió un accidente ayer en el ingreso al aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, según información preliminar. El Organismo Operativo de Tránsito de esa urbe no quiere dar datos al respecto.



"No tenemos conocimiento de eso, no nos han reportado nada. Esa es una zona restringida para nosotros como Tránsito, por eso no tenemos mayor conocimiento de lo que habría ocurrido", dijo escuetamente a EL DEBER el coronel de apellido Valenzuela, jefe de la División de Accidentes.



Según conoció este medio, el incidente se produjo en la tarde y fue protagonizado por el subteniente Manuel Arellano, quien conducía la vagoneta oficial con el escudo del Estado y la frase "seguridad presidencial". Sufrió un vuelco de costado.



Ninguna autoridad ofreció una versión sobre lo sucedido, pero según el relato de algunos testigos, el motorizado perdió el control por el exceso de velocidad. No se registraron personas heridas de gravedad, ni se afectó a la integridad del mandatario, de acuerdo a los datos de una fuente.



Desde ayer EL DEBER intentó saber las versiones sobre el hecho y se comunicó con el director nacional de Tránsito, Julio Cruz, y el titular regional de El Alto, Adrían Coca, ambos se comprometieron en dar una versión sobre el hecho hoy, pero no contestaron sus teléfonos.