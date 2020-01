Policía prevé despliegue de seguridad por Evo

Tras la convocatoria a una marcha de “cacerolas”, la Policía Nacional en Tarija se reforzará con efectivos de Potosí y Sucre para desplegar un estricto plan de seguridad en los sitios donde estará el presidente Evo Morales y su comitiva en su estancia por el acto en homenaje a los 191 años de la independencia de Bolivia.



El comandante departamental de la institución del orden, Juan Carlos Dalence, confirmó a EL DEBER que se han elaborado diferentes planes de servicio de seguridad para el 5 y 6 de este mes.



Dalence afirmó que esta labor se cumplirá en cada lugar donde esté el presidente Morales, los ministros y presidentes de las Cámaras legislativas que le acompañarán como parte de la comitiva gubernamental.



Se estima el despliegue de aproximadamente 1.000 efectivos de la Policía el 6 de agosto comenzando por el acto de ofrendas florales e iza de la bandera en el parque Simón Bolívar, la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y posterior desfile cívico en la Avenida Las Américas.



En plena plaza central de la ciudad de Tarija, dirigentes del Comité Cívico Juvenil ratificaron este martes la convocatoria a la marcha pacífica de “cacerolas” para exigir a Morales una ayuda financiera para la Gobernación tarijeña que se ve afectada por la disminución de sus ingresos por Regalías petroleras.



El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Edwin Rosas, dijo que por ahora todavía no decidieron si se plegarán a esa manifestación y que analizan para adoptar una posición oficial en las próximas horas.



Mientras tanto, el secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta, salió a la palestra para dejar en claro que esa institución no está por detrás de esa medida de protesta y exhortó a la población tarijeña a respetar a las autoridades que arribarán para el acto oficial del sábado.



Por otro lado, la dirigencia del Comité Cívico de Tarija resolvió que el directorio en pleno no participará en el desfile cívico y envío una propuesta al Gobierno para que otorgue un préstamo, a través del Banco Central de Bolivia (BCB), a favor del departamento para ejecutar proyectos viales, de servicios básicos e infraestructura de salud.