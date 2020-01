The Avengers y la biología

Desde que Octavio (mi hijo de seis años) me convenció que Iron Man y sus amigos ‘podrían desenterrar fácilmente todos los dinosaurios que no hemos encontrado aún’ y descubrir ‘todo eso que nos falta…’, The Avengers (Los Vengadores), han sido para mí la analogía perfecta para graficar a un grupo de biólogos que van por ahí haciendo descubrimientos munidos de tecnología y aparatos sofisticados que les permite ver y hacer lo que al resto de los mortales les es imposible.



Por ejemplo: los biólogos (que se caracterizan por un ‘morbo’ ilimitado) entienden el lenguaje de las ballenas, pueden ver y escuchar a los murciélagos en la noche, saben el estado de ánimo de un chimpancé (incluso si está deprimido), ¡pueden ver e identificar un virus!, saben leer la historia de este planeta interpretando las rocas y los fósiles e identifican nuevas especies por análisis de DNA. Y no bastándoles este planeta, andan también enviando mensajes al cosmos, tratando de ‘cazar’ meteoritos que pueden contener bacterias o buscando signos de vida en el espacio.



Quizás los biólogos no son tan conocidos en este país, como Iron Man o el Capitán América, por eso no se sabe qué hacen, pero como explicaba a mi hijo, ‘sus poderes’ pueden superar a los Avengers en la realidad. De hecho, Iron Man no puede escuchar ni descifrar el infrasonido de los delfines, ni de los murciélagos, y Hulk… creo que más allá de destruir lo que encuentra a su paso, no le interesa otros asuntos. Pero. cuál es el motor de esta especie de Avengers especializados en algo que se llama vida. La respuesta es corta: la búsqueda de conocimiento y, en segunda instancia, cómo ese conocimiento puede ayudar a entender y mejorar la vida en este planeta.

En el camino de todo biólogo llega un momento en el que debe decidir qué traje ponerse. Es decir, ser una especie de Iron Man/Tony Stark, innovando tecnologías o escudriñando el Cosmos. Ser una especie de Capitán América que crea escudos efectivos que protejan la vida. O quizás mejor, algo como Thor con su poderoso martillo que parte rocas para encontrar fósiles. Qué tal Ojo de Halcón, cuya precisión posibilite atrapar meteoritos con indicios de vida. Sin embargo, más allá de esta lista de ‘superpoderes’ fue inspirador para mí conocer a Nick Fury, el más humano de los Avenger y con un talento o poder especial único: tratar de mantener la paz en este planeta y agrupar a estos superhéroes con ese propósito (¿no es familiar esta analogía?).



La Biología y los biólogos están más vigentes que nunca en el mundo, y como punta de lanza en grandes líneas de investigación cósmica, biotecnológica, médica, alimentaria, social, económica y evolutiva. Y pueden mimetizarse en ecosistemas naturales, urbanos, políticos, académicos, financieros o diplomáticos (de hecho pueden haber algunos merodeando Wall Street para entender patrones de comportamiento).



Bill Gates, en una carta abierta aconsejó a un grupo de jóvenes que al momento de pensar en una carrera tengan en mente tres opciones que pueden “generar gran impacto en el mundo”, una de esas líneas son las Biociencias o Biología. En dicha carta recomienda a los graduados a leer lo que en su concepto es el libro más inspirador que leyó en su vida, el título: Los Ángeles que llevamos dentro, escrito por Steven Pinker, un biopsicólogo evolucionista de Harvard, conocido por su también controversial obra: La tabla rasa. Como ven… al parecer los biólogos y sus ‘superpoderes” marcan tendencia en el mundo de hoy.