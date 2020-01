Fallece el profesor favorito de la vecindad

Rubén Aguirre, el entrañable "Profesor Jirafales" murió la madrugada de este viernes a los 82 años. El también actor Edgar Vivar (Don Barriga y Ñoño) fue quien hizo pública la noticia a través de su cuenta de Twitter.



Ahora las "tacitas de café" que en cada episodio de El Chavo del Ocho, le pedía con dulzura a Doña Florinda, las tomará en el cielo junto a Roberto Gómez Bolaños -Chespirito- creador de la popular serie mexicana, Ramón Valdes y Angelines Fernandez quienes también han partido de este mundo.



Aguirre, que desde hace tiempo padecía diabetes, había sido hospitalizado recientemente por complicaciones de una neumonía, despertando temores sobre su muerte entre sus seguidores.



"Gracias por sus mensajes, los leo y me alegran", había dicho al ser dado de alta a través de su cuenta Twitter, donde tenía casi medio millón de seguidores.



"Yo llegue a viejo con una vida que no me ha decepcionado (...). Tuve un trabajo que me encantó", dijo en una entrevista a Noticias SIN.

El actor hablaba sin empacho de su avanzada edad como de su pasión por los toros.



Rubén Aguirre

?

Nacido en 1934 en Monterrey (noreste), Rubén Aguirre de 1,90 metros de altura, estaba casado desde 1960 y es padre de 7 hijos.



Su carrera artística nació con el personaje del payaso Pipo, antes de conocer en Ciudad de México al comediante Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", creador de "El chavo del 8".



También encarnó al lunático Lucas Tañeda, el policía Sargento Refugio, y el entrañable profesor Jirafales, recordado por enamorar incansablemente a la viuda Doña Florinda y por gritar "Ta, ta, ta, ta" cada vez que perdía los estribos con sus insufribles alumnos.





La noticia causa conmoción entre los seguidores de la serie que ha divertido a tres generaciones durante más de 50 años y que sin duda extrañarán al Profesor favorito de la vecindad del Chavo.,

Mi profesor favorito descansa en paz...Hoy mi gran amigo Rubén Aguirre parte de este plano .

Te extrañaré mucho??— Edgar Vivar (@varedg) 17 de junio de 2016 n