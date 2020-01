Mayo renueva el repertorio de los artistas locales

En lo que va del mes, las redes se han colmado de la producción de los artistas locales. Vamos a empezar el recuento con lo nuevo de Danny Paz, que la ‘rompe’ en el exterior. En solo cuatro días de su estreno el videoclip de Botella, un reguetón con la colaboración de Julitou.



Daphne, la ‘chica mala’ de La fábrica de estrellas (Unitel), colgó en su cuenta de YouTube y Facebook el videoclip de Vete, una gran canción con destino de éxito radial y un sonido pop de exportación.

El grupo Duende estrenó el videoclip de la cumbia urbana Ni un segundo. El audiovisual tiene alta calidad.

Trabajos

Flia, la compañía artística liderada por Miguel Lijerón, vocalista de Oxígeno, lanzó el video de Mi arma, una canción interpretada por los talentos de la firma: Giuseppe, Carla María, Diego Merritt, Leonardo Callejas y Lunita. Ezequiel Bazán también colgó en YouTube el visual de El último beso (versión acústica), un registro hecho en el ciclo Lorca Unplugged. Vale la pena darle ‘play’ a esta hermosa balada.



No me quiero enamorar es lo nuevo de Joseca, junto con Andrés Barba. Un tema original que ya suena en las radios.



Flow, la agrupación liderada por Ghigo, lanzó el tema Volverá sin llamada. En cuanto a versiones, se destaca Natalya Pedriel, que colgó en las redes su adaptación de Scared to be Lonely, de Martin Garrix y Dua Lipa. En este apartado también resalta el video que subió Luis Gamarra, un ‘remix’ para el aplauso de Despacito. El cantante cruceño llamó a su amigo Tzuriel Tong para este trabajo. El grupo Jake Mate anunció su vuelta a los escenarios “pronto” con un video interpretando El cantante, de Rubén Blades, y el conjunto Calivé arregló musicalmente el tema My favorite part, de Mac Miller y Ariana Grande.