La primera jornada de Exposoya genera casi $us 1,5 millones

Pese a que la temporada no ha sido buena para el cultivo de la soya en la región, se pudo notar optimismo entre los empresarios importadores de maquinarias e insumos agrícolas, como entre los visitantes que llegaron hasta los predios de la Exposoya de Cuatro Cañadas, que según informes preliminares parciales, lograron negocios por $us 1.480.000.



En Cuatro Cañadas, Pailón y parte de San Julián hubo en los primeros meses del año una sequía prolongada, lo que ha afectado principalmente los cultivos de soya que al momento están siendo cuantificados, según señaló el gerente técnico de Anapo Richard Trujillo, que pese a estos problemas auguró una mejora en la situación.

Más de 100 expositores, entre empresas importadoras de maquinaria agrícola, insumos y servicios están presentes en el evento que se realiza en el municipio de Cuatro Cañadas, a 79 km sobre la carretera Santa Cruz-Trinidad.



Transacciones

Dentro de lo que son los negocios en feria, la empresa Nibol logró en las primeras horas de ayer colocar 10 tractocamiones Mack, Volvo y Nissan Cóndor por un valor de $us 1,1 millones.



Por su parte, la empresa Mainter negoció tres tractores de $us 65.000 cada uno y una pulverizadora Boxer de $us 185.000.

Maquinaria con full tecnología y muchas otras novedades relacionadas con el agro se pueden observar en la feria.

Hoy en la jornada final se espera la presencia de autoridades locales y nacionales que llegarán para escuchar los pedidos del sector productor