Los muertos no eran cooperativistas

Las dudas en el Gobierno nacen porque de los dos muertos en Cochabamba, Fermín Mamani y Severino Ichota, no figuran como socios cooperativistas y concluyen que son obreros que fueron obligados a protestar.



Según las listas de socios cooperativistas de Cochabamba, Mamani e Ichota no figuran y por tanto se revela que son trabajadores que fueron obligados a protestar por un salario.



De igual modo existe duda sobre las obligaciones patronales de los cuentapropistas dicen ser 180.000, pero en la Caja de Salud sus asegurados no pasaban de 30.000 hasta el año pasado.