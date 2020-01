Universitarios exigen campaña con propuestas

Un grupo de universitario salió públicamente a exigir una campaña a base a debate de propuestas y acabar con la prebenda y el ruido que en este momento está acaparando el proceso con miras a las elecciones del próximo 8 de julio para elegir al rector, vicerrector, decanos, subdecanos y jefes de carreras.



Efren Cabrera, un estudiante de la facultad de Humanidades, dijo que se está haciendo “campaña de forma vergonzosa y bochornosa, que solo dañan la infraestructura”, indicó.



Esto lo dijo porque el campus universitario luce empapelado y lleno de banderas y pancartas de los candidatos. “Piden el voto a cambio de un corte de pelo, de un pintado de uñas, pero sin un debate de propuestas”, cuestionó.



Según los denunciantes, en este momento las propuestas se reducen a unas consignas impresas en un papel que no muestra seriedad.

“La contaminación visual y auditiva que sufrimos no nos permite pasar clases”, señalan.



La queja también pasa porque la música de campaña se mantiene en alto volumen.



Piden que se reglamente

Joaquín Terrazas, estudiante de educación denuncia que la Corte Electoral Permanente de la universidad no ha contemplado en su convocatoria ni un solo debate de los candidatos. “No está generando los espacios para que los estudiantes podamos interactuar con los candidatos en base a sus propuestas”, indicó.



Los estudiantes mostraron una carta que enviaron a la Corte Electoral Permanente, donde denuncian las infracciones de los candidatos y señalan que a través de afiches, banners y embanderamiento generalizado, se incurre en la contaminación visual y daño al ornato, siendo que está prohibido según la convocatoria.



Quejas de inhabilitados



El candidato a rector del frente FURA, Gustavo Coimbra, considera que hay irregularidades en la inhabilitación de candidatos, dado que a su vicerrector lo sacaron de carrera, siendo que presentaron los requisitos establecidos en la convocatoria pública, y aún así le buscaron inconvenientes.



Anoche culminó el plazo para las impugnaciones, por lo tanto hoy se conocerá oficialmente quiénes lograron habilitarse y cuántos se quedaron fuera del proceso