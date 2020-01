Inician un plan para identificar a mototaxistas

La Policía, las asociaciones de mototaxistas y las autoridades municipales de Warnes iniciaron la carnetización de los mototaxistas, que solo en Satélite Norte son más de 5.000.



La Tarjeta de Identificación del Conductor (TIC) será entregada por la Policía para un mejor control de los mototaxistas y quien no cuente con este distintivo, no podrá operar en el municipio warneño.



El jefe de la Policía de Warnes, coronel Freddy Meneses, explicó que con esta tarjeta se podrá realizar un mejor control de los mototaxistas, además, el distintivo servirá para que la población pueda identificarlos y tener la seguridad de que el transportista que presta el servicio no es un delincuente.



“Muchos delincuentes se mimetizan como mototaxistas para cometer sus ilícitos. Con este sistema de identificación esperamos mejorar los controles, ya que además de la carnetización se dictarán cursos de seguridad vial para los mototaxistas y ellos colaboraran con la Policía facilitando información sobre hechos de los que sean testigos, a través de una red de comunicación interna”, explicó Meneses, que implementó este mismo sistema de seguridad en el Plan Tres Mil.