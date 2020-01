¿Quién era el autor de la balacera en Orlando?

Un joven de 29 años, nacido en Estados Unidos, fue el autor del más reciente atentado que una vez más ha dejado de luto a ese país.



Se trata de Omar Saddiqui Mateen, un guardia de seguridad de la compañía G4S Secure Solutions. Era empleado de esa empresa desde el 10 de septiembre de 2007, según reporta la cadena de Tv CNN.



El hombre nació en Nueva York en 1986 y sus padres son de Afganistán, según funcionarios estadounidenses.



Saddiqui Mateen irrumpió en Pulse un conocido y famoso bar gay de Orlando, Florida la madrugada de este domingo 12 de junio, a eso de las 2 am., armado con un fusil de asalto M4, una pistola y lo que fue descrito por las autoridades como un supuesto "artefacto explosivo”.



El hombre había comprado, hace dos semanas, la pistola Glock que encontraron en sus ropas.



SU VIDA DE CASADO



El diario The Washington Post contactó con la exesposa de Mateen, que habló bajo condición de anonimato. Aseguró que nació en Nueva York. La familia es originaria de Afganistán. “No era una persona estable”, dijo la mujer. “Me pegaba. Llegaba a casa y me empezaba a pegar porque la colada no estaba terminada o cosas así”.



La mujer identificó una cuenta de MySpace como propiedad del asesino. En ella se ven fotos de un hombre joven posando ante el espejo y otras instantáneas del propio Mateen. En una de ellas lleva una camiseta con el logo de la policía de Nueva York, describe el diario El País.



La pareja se divorció en 2011 después de que los padres de ella supieran de los maltratos y la ayudaran a abandonar la casa. El matrimonio duró apenas unos meses.



FUE INVESTIGADO POR EL FBI DOS VECES



El agente del FBI Ron Hopper, confirmó en rueda de prensa que el presunto autor de los disparos fue investigado en 2013 y 2014 por

las autoridades federales del país.



De acuerdo con Hopper, el tirador fue investigado en 2013 por comentarios a favor del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en su

cuenta en redes sociales, y en 2014 por aparentemente querer cometer

un ataque suicida, aunque las autoridades consideraron la investigación "no concluyente"



¿QUÉ TENÍA EN LA CABEZA ESTE HOMBRE QUE ENTRÓ AL PULSE CON UN RIFLE DE ASALTO Y UN REVÓLVER PARA PERPETRAR ESTA MASACRE?



El FBI informó que llamó al 911 poco antes del tiroteo para expresar lealtad al grupo yihadista Estado Islámico, según informa la agencia AFP.



Por su parte, los familiares entrevistados reconocen los defectos, pero afirman que no era demasiado religioso, en momentos en que sus "simpatías" por el movimiento islamista son investigadas por el FBI.



En shock, el padre de Mateen, Mir Seddique, dijo que su hijo estaba furioso tras haber visto recientemente a dos homosexuales besándose en una calle de Miami. "Estábamos el centro de Miami, en Bayside, había gente tocando música", contó el padre a NBC. "Y vio entonces a dos hombres besarse frente a su mujer y su hijo y enfureció", dijo Seddique.



"Se besaban y se tocaban y me dijo: mira eso. Frente a mi hijo, hacen eso", añadió.



El ataque, el más mortífero desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, se produjo en el club Pulse, una conocida discoteca gay de Orlando. El FBI investiga el ataque como un acto de terrorismo.