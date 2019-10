Club ofrece fiestas eróticas para mujeres

La soledad, la curiosidad o la insatisfacción está animando a muchas mujeres heterosexuales a incursionar en territorios vecinos como la homosexualidad, la pan sexualidad (una orientación sexual humana caracterizada por la atracción sentimental, estética, romántica o sexual independientemente del género o sexo de otras personas) y otras tantas alternativas eróticas con rótulos de lo más variopintos y novedosos para estas latitudes.



Supongo que la tendencia es hija de esta nueva corriente mejor conocida como "empoderamiento" sexual femenino, léase, apoderarte de tu placer, hacerte cargo. De esa necesidad por saber más acerca de sí mismas ha surgido un negocio que prospera vertiginosamente en Estados Unidos y Europa, una suerte de clubs para damas heterosexuales, bisexuales y lesbianas en los que no se aceptan hombres y donde las chicas pueden investigar y materializar fantasías sin presiones.



Según el diario La Nación, los Skirt Clubs o clubes exclusivos para damas nacieron en el Reino Unido y rápidamente se multiplicaron en SÍdney, Miami y ahora también en Nueva York. A diferencia de los antros dirigidos a satisfacer la demanda de hombres, parejas y swingers, estos reductos nocturnos ofrecen un lugar seguro para experimentar cositas nuevas o reinventar las viejas, vaya uno a saber.



La mayoría de los miembros son ejecutivas y profesionales inquietas de alto poder adquisitivo de entre 25 y 49 años que se avienen a respetar las reglas y códigos de convivencia que incluyen cláusulas básicas de confidencialidad, como no sacar fotografías ni revelar la identidad de las invitadas. Es la clave del éxito de esta cofradía.



Pero ¿qué hacen puertas adentro, además de tomar buenos espumeantes y fumar? El club, dice su fundadora, una inglesa llamada Geneviève LeJeune, ofrece "entretenimiento sensual" para mujeres de mente abierta en busca de aventuras, lo que se traduce en shows, fiestas y toda clase de experiencias lúdicas donde el foco es el sexo. Ella decidió darle forma a su proyecto luego de haber acompañado a su pareja a muchos lugares donde la atención siempre estaba puesta en el placer masculino.



“Es un mundo de hombres y sentí que tenía que cambiar. Cuando se trata de sexo, las mujeres necesitan estimulación mental, buena conversación y seducción. Es el tipo de cóctel que has estado bebiendo, los chocolates que has estado comiendo, es todo el entorno. La mayoría de las asistentes están en una relación con un hombre y no buscan una relación con una mujer, solo vienen a jugar", explicó la madame, que dice estar casada, durante una entrevista con el Sunday Times.



Para acceder al selecto Club hay que ser recomendada por otra miembro y tener algo de dinero para costear la membresía y los shows que se organizan, que no necesariamente acaban en sexo.