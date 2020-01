Gobierno detecta emisarios de cárteles de la droga

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló ayer que en Bolivia operaron emisarios de cárteles de Brasil, como el comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, y de Colombia. Pero también puntualizó que no hay indicios de la presencia de grupos mexicanos ni del líder del cártel de Sinaloa, Chapo Guzmán, hoy preso en EEUU.



El periodista español David Beriain, quien se infiltró en las actividades del Cártel de Sinaloa, denunció esta semana que Joaquín Guzmán Loera, conocido como Chapo, mantuvo negocios con narcotraficantes bolivianos. Según la versión, el Cártel de Sinaloa, organización de la cual era líder, compró cocaína boliviana a $us 2.500 y luego la transportó a Culiacán (México), donde revendían al menos a $us 12 mil.

Romero respondió ayer: “Pedí un informe a la Felcn y el que me presentaron dice que no hay una investigación respaldada, sobre esta supuesta indagación. No funcionan cárteles en Bolivia como hay en Brasil, Colombia y México... Somos un país de tránsito. Si bien no hay cárteles, sí operan emisarios que pueden hacer transacciones, eso no lo descartamos. Tenemos un proveedor, que es Perú, un mercado receptor por sus altos precios, Brasil, y de ahí una parte de la cocaína va a Europa y Asia. En el caso de la marihuana el proveedor es Paraguay y los receptores son Chile y Argentina, con alto consumo. Además se utiliza a Bolivia en zonas fronterizas como territorio de cristalización”.

Este medio le preguntó la procedencia de esos operadores. “La Policía indagó y procesó a emisarios de organizaciones de Brasil, de dos grupos grandes, que son el Comando Vermelho (Comando Rojo) y el Primer Comando de la Capital (PCC). Tuvimos emisarios de ambos, fundamentalmente en el Caso Dorado. Ozzie Dorado Lozadas fue detenido en marzo de 2013 en Beni como posible sucesor de su hermano Maximiliano, hombre que la Felcn identificó entonces como líder de una facción del PCC en Bolivia y que estaba preso en una cárcel de máxima seguridad de Rondonia, Brasil.



Dorado acumuló un sinnúmero de casas, vehículos, ganado, estancias, avionetas y maquinaria, supuestamente gracias al lavado de dinero.

Romero acotó que “otros casos se refieren a emisarios de cárteles de Colombia. No recuerdo algún caso vinculado a México... Estamos muy interesados en conocer más de la versión del periodista español, para ver la seriedad y también analizar si tiene elementos que podríamos investigar”

Ministro le pone fuente a tesis de 7 de cada 10

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclaró que la afirmación de que siete de cada 10 bolivianos consumen coca salió del estudio integral de la coca, financiado por la UE y que se refiere a las personas que alguna vez consumieron coca en mates y otros derivados. Tres de cada 10 pijchean.



“Lamento haber sido malinterpretado, yo dije evidentemente que siete de cada diez personas consumen, pero no soy la fuente. Citaba el estudio integral de la hoja de coca que se presentó el 2012. Este se hizo en tres años y fue monitoreado técnicamente por la Unodc, acompañado y financiado por la Unión Europea, y fue presentado en varias palestras internacionales como la ONU, la OEA, a la prensa en varios eventos”, explicó como contexto.

En el fondo, aclaró que “ese informe dice que tres de cada 10 personas en Bolivia son consumidores habituales y siete de cada 10 consumimos coca de manera ocasional, me refiero que es a través de infusiones o mates, generalmente, o a través de otros derivados”

La autoridad volvió a declarar que nunca mencionó la palabra pijcheo o acullicu, “en una palestra con árabes y europeos no me iban a entender. Se malinterpretó en algunos medios que tuvieron la gentileza de aclararlo”.

La frase se hizo viral. “El estudio se refiere a estratos poblacionales entre 15 a 64 años. Los datos se tomaron por vía primaria, se hizo encuestas en hogares, establecimientos económicos, comerciales, captura por zonas y se generó polémica en redes, como es natural”.