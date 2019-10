Steven Tyler lanza su primer disco como solista

Tras liderar por décadas Aerosmith, escribir un libro y ser padre de cuatro hijos, Steven Tyler todavía siente que le falta un objetivo por realizar antes de cumplir los 70 años: lanzar su primer álbum como solista. "Simplemente pensé, "en vez de un álbum de Aerosmith, ¿por qué no escribir algo yo y ver qué sale?"", aseguró Tyler.



"Era algo que siempre quise hacer". Lo que salió es We"re all somebody from somewhere, un vibrante CD con 15 canciones en las que su voz se funde con instrumentos muy ajenos al rock, como la mandolina, el acordeón cajún, el violín y el trombón. "Si pudiera lograr algo, sería abrir la puerta para que el country admitiera un poquito más de rock", expresó. "Ninguna historia grandiosa ha empezado con "anoche me comí una ensalada"; es sexo, drogas y rock "n" roll". Tyler coescribió la mayoría de los temas, desde la enérgica Sweet Louisiana hasta la patriótica Red, White & You y la balada What am I doin" right?".



El álbum incluye además una versión de Piece of My Heart, que popularizara Janis Joplin, y su propia Janie"s Got a Gun.



En la canción que da su título al disco, un tema proinmigración, el roquero de 68 canta Some white, yellow, black, or red/ We"re all somebody from somewhere ("Algo de blanco, amarillo, negro, o rojo / todos somos alguien de alguna parte").



¿Qué te parece?", preguntó, riendo. La idea de la canción, dijo Tyler, es desarrollar empatía y comprende el dolor de los demás. "Estamos todos tan inmersos en nuestros teléfonos y texteando. Tenemos que recordar quién es la gente. Nunca he sido una persona política; lo mío es más la vida y la espiritualidad".