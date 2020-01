Guillermo Lasso busca derrocar la revolución de Correa en Ecuador

Los estantes de la oficina de Guillermo Lasso están repletos de libros que destacan su pensamiento político, incluyendo La riqueza de las naciones, de Adam Smith, y La desnacionalización del dinero, de Friedrich Hayek.



“Un Gobierno no puede regular la libertad de expresión”, afirmó Lasso, el líder de la oposición de derecha de Ecuador, en una entrevista con el Financial Times antes de la elección presidencial del domingo en la que obtuvo más del 28 por ciento del voto.

A raíz del resultado, Ecuador se dirigirá de nuevo a las urnas en abril, después del reconocimiento por parte de las autoridades de que Lenín Boltaire Moreno, el candidato del movimiento gobernante de izquierda Alianza País, no logró los votos necesarios para asegurar su presidencia en la primera vuelta.



Lasso añadió: “En casa también tengo una larga entrevista con Fidel Castro encima de mi escritorio, porque quiero entender cómo algunas personas han podido construir doctrinas tan erradas”.



El descontento general con el Gobierno de Rafael Correa y las promesas que ha hecho Lasso -quien está a favor del libre comercio- de crear un millón de empleos impulsaron a más de una cuarta parte del electorado a votar por el candidato conservador.

Con el 98,5% de los votos contados, Moreno ganó la primera vuelta con el 39% del voto. Sin embargo, los analistas no pueden ignorar la posibilidad de que Lasso, un exbanquero de 61 años de edad proveniente de la ciudad portuaria de Guayaquil, utilice la segunda vuelta electoral en abril como un referéndum sobre el legado de Correa.



Cynthia Viteri, una abogada de centro derecha, quien recibió el 16% del voto, ya ha dicho que apoyará a Lasso. Si los grupos de oposición se unen, podrían poner fin a la ‘revolución’ de Correa.



Esto sería la continuación de una tendencia en América Latina, en la que los gobiernos de izquierda en Argentina y Brasil han sido reemplazados por gobiernos a favor del mercado libre. En otras partes de la región, los bolivianos rechazaron la propuesta que le hubiera permitido que Evo Morales, el líder de izquierda, se postulara en las siguientes elecciones presidenciales, mientras que el asediado líder de Venezuela, Nicolás Maduro, está enfrentando un creciente descontento.



Lasso, quien forjó una carrera en finanzas a pesar de no haber realizado estudios universitarios, ha cultivado vínculos con Mauricio Macri en Argentina y Pedro Pablo Kuczynski en Perú, quienes comparten su ideología. Pero él insiste en que él tiene su propia personalidad. “Yo respeto mucho a los presidentes Macri y Kucynski. Pero yo soy Guillermo Lasso”. Cuando se le preguntó por qué había decidido postularse, él contestó que “estaba harto de los políticos”.



Su plataforma de creación de empleos involucra estimular la inversión y el comercio, recortar impuestos y aranceles e implementar un periodo de “austeridad fiscal” para reducir el gasto público. “Lasso se parece a Mauricio Macri . . . y solo realizaría ajustes, pero no serían cambios suicidas”, dijo Alberto Acosta-Burneo, un economista en Guayaquil.



El gasto público se duplicó bajo Rafael Correa, reduciendo la pobreza en el país de 16 millones de habitantes. Pero el fin del auge petrolero provocó una desaceleración. El escándalo de corrupción de Petroecuador, la compañía petrolera estatal, y los alegatos de Odebrecht, la compañía de construcción brasileña, de que pagó sobornos de más de un millón de dólares en Ecuador, también dañaron la reputación de Correa.

“Correa se ha secuestrado todos los poderes”, dijo Tirso Angulo, un residente de Guayaquil que votó por Lasso. “Si gana Lasso, tendremos más libertades”.



Si es elegido, Lasso buscaría ingresar a Ecuador como miembro de la Alianza del Pacífico, un bloque comercial de cuatro países (Chile, Colombia, México y Uruguay) en América Latina. Esto significaría retirar a Ecuador del bloque ALBA, encabezado por Venezuela. Otro cambio que implementaría sería revertir la posición de Correa y adoptar una firme postura en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, declarando que Venezuela se ha convertido en “una dictadura de un solo partido”.



Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, sería expulsado de la embajada de Ecuador en Londres, donde ha vivido desde 2012.

Los críticos de Correa han aseverado que ha vendido Ecuador a China, ya que ha recibido préstamos de más de $us 17.000 millones desde 2010, según la Base de Datos de Finanzas China-América Latina. Lasso afirmó: “En cuanto a China debemos ampliar nuestra relación, cambiando de deuda a comercio”.



Pero Lasso, que perdió en contra de Correa en 2013, aún enfrenta un camino difícil. Lenín Moreno, un exvicepresidente parapléjico, cuenta con el respaldo de Correa, quien sigue siendo la figura política más popular en Ecuador, a pesar de su temperamento caprichoso y cambiante. Analytica Securities, una compañía de investigación ecuatoriana, señaló cómo Correa ha “eclipsado la campaña presidencial aun cuando no se ha postulado”.



Un grafiti en Guayaquil afirma: “Lasso es un banquero corrupto”, haciendo referencia al periodo cuando ejerció el cargo de superministro de Finanzas en 1999, bajo el expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad. Él fue derrocado después de una severa crisis económica que impulsó a Ecuador a adoptar el dólar estadounidense, el cual sigue utilizando.



Las oficinas de la campaña de Lasso están ubicadas en la antigua sede de un banco que cerró durante ese peroodo. Está cerca del Banco de Guayaquil, que él lideró hasta 2012. “Ese banco sobrevivió sin ninguna ayuda”, afirmó Lasso. “¿Ven estas manos? Están absolutamente limpias”. Y añadió: “En estas manos nunca se ha perdido un solo centavo de nadie. Por eso estoy en esta posición actualmente”