Snapchat ya es más popular que Twitter

Snapchat superó a Twitter en popularidad, según señala un informe de Bloomberg divulgado este jueves y que pone a esta red social como una de las plataformas más usadas a nivel mundial.



Esta red social, que solo funciona en celulares, rebasó los 150 millones de usuarios diarios, por encima de los 140 millones que usan Twitter cada día.



Según señala el blog de tecnología Gizmodo, si bien la interfaz no es tan intuitiva o sencilla de usar, los usuarios más jóvenes entendieron rápido cómo usar Snaptchat, cuyo color corporativo es el amarillo y lleva como logo un simpático fantasma.



Los populares filtros para selfies (como la cara de perrito) y las publicaciones con caducidad han conquistado a un sector de los usuarios que cada vez usan menos redes como Facebook para compartir su día a día, como sucedía en el pasado.



Twitter no se rinde y ha comenzado a implementar cambios para no quedarse atrás, ha decidido que las fotos ya no quiten espacio en los 140 caracteres, que es el límite de publicación.