Trabajadores en salud de Porongo bloquean puente del Urubó por salarios

Los trabajadores del centro médico San Juan Bautista de Porongo realizaron un bloqueo esporádico a las 11:00 en el puente del Urubó, a fin de presionar a la Alcaldía el pago de tres meses de salarios adeudados y piden la dotación de insumos para la atención a la población.



El dirigente Alberto Chumacero explicó que iniciaron el bloqueo esporádico a fin de que su demanda sea atendida por las autoridades. "Desde hace tres meses no se cancela sueldo a los funcionarios y tampoco contamos con insumos para atender a los pacientes. La alcaldesa dijo que no le habilitan la firma y nadie atiende nuestra demanda", explicó.



Chumacero indicó que son cerca de 70 funcionarios afectados entre médicos, paramedicos y servicios.



"En reiteradas oportunidades hemos enviados cartas y no existe un responsable. La alcaldesa Raquel Molina no atiende nuestra demanda porque dice que su firma no está habilitado en el banco", dijo.



El dirigente explicó que no tienen medicamentos ni combustible para las ambulancias y amenazó con un bloqueo permanente desde el lunes si su demanda no es atendido.