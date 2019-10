Iturri amenaza de juicio a Peñaranda y desmiente monto de compra de ATB

El periodista Jaime Iturri, director de noticias del canal ATB, se defendió este viernes de la publicación de un diario paceño sobre la compra de acciones del canal que está realizando junto a sus socios de la empresa "Invesbol".



Iturri invitó a su programa televisivo a Marcelo Hurtado, presidente del directorio de ATB y Luis Nemtala, gerente del canal, socios de "Invesbol" que se encuentran en proceso de adquisición de ATB.



"Se ha tratado de mostrar como si fuera información relevante, que pudiera acusar algunos actos irregulares en la adquisición de esta empresa", manifestó Hurtado al señalar que la cifra publicada en el matutino local de 57.142.400 Bs es falsa y que se "le aumentó varios ceros" a la transacción. Sin embargo, por cláusula de confidencialidad, manifestó que no pueden dar la cifra exacta de las acciones.



Durante la entrevista, se intercalaron declaraciones del periodista Raúl Peñaranda, en las que sostiene que la transacción económica ya se habría realizado. "El testimonio publicado ayer (miércoles) establece que ese monto ya ha sido pagado (...) ese pago se hizo en abril del año pasado", indicó Peñaranda y cuestionó además la procedencia del capital invertido (Bs 31, 4 millones).



"Nunca tuve ese dinero, no lo tengo y nunca pude haber pagado algo parecido" manifestó Iturri e instó a Peñaranda a "demostrar"con pruebas, ante un juez, que el monto ya ha sido cancelado. "Si no puede demostrarlo, habrá incurrido en calumnia e infamia, así que señor Peñaranda, nos vemos en tribunales", amenazó.



Peñaranda se defenderá



EL DEBER se comunicó con el periodista Raúl Peñaranda para conocer su respuesta ante la declaración de Iturri y manifestó que acepta ir a tribunales.



Indicó que el edicto se publicó el miércoles en el diario paceño y que, en un lapso de 48 horas, nadie de la empresa Invesbol negó la publicación, por lo que él había asumido que ésta era veraz.