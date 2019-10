Cerruto no cree en las encuestas contra la Policía

Comenzó su carrera como patrullero y llegó a ser jefe de Tránsito, luego comandante departamental de La Paz y desde el viernes es la máxima autoridad de la Policía. El nuevo comandante interino, coronel Luis Enrique Cerruto, dijo que no cree en las encuestas que dicen que su institución es la que menos credibilidad tiene en el país, porque “es sagrada”, pero admitió que está integrada por seres humanos.



En su discurso durante la posesión, el presidente Evo Morales lamentó hechos como el de la banda de policías que fueron dados de baja de la institución acusados de extorsión, pero remarcó que son algunas personas y que el Gobierno es implacable con esos actos.



Este medio consultó sobre las encuestas que señalan que la Policía es la institución menos creíble, incluso por debajo de la justicia. “No creo en las encuestas, no creo que la Policía sea la que tenga peor imagen. Lo de Santa Cruz es un caso aislado; la Policía es como una familia, tiene muchos hijos y no todos son buenos. Hay que imponer los correctivos necesarios contra aquellos que nos hacen daño, y tenga por seguro de que ese será un eje de mi gestión”.



Otros elementos en los que aseguró que incidirá durante su gestión son la lucha contra la delincuencia y la disciplina interna. “Ha sido el eje de mi carrera en estos 31 años de servicios”. De hecho, aseguró que será estricto con los policías con sobrepeso. “Todos debemos ponernos en forma, al menos un día a la semana”