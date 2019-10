El MAS articula a opositores para directiva en Diputados

La aparición de cuatro corrientes entre los diputados de oposición obligó a los oficialistas del MAS a alinear a estos y concertar la directiva en la Cámara Baja. Después de casi tres horas, los oficialistas lograron que los opositores presenten una sola lista de candidatos y a las 17:50, el presidente de la comisión ad hoc, Javier Zavaleta, proclamó la directiva de la Cámara Baja para el periodo 2015-2016.



El diputado Zavaleta y la electa presidenta de los diputados,?Gabriela Montaño, explicaron que fue necesaria una mediación oficialista para conformar la directiva y esas declaraciones fueron ratificadas por las jefas de bancada de la oposición, Jimena Costa (Unidad Demócrata) y Norma Piérola (Partido Demócrata Cristiano), que, sin embargo, saludaron la elección de la directiva por consenso.



Y así fue, de 129 votos posibles en Diputados, 126 votaron por la ‘plancha completa’, otros dos votaron en blanco y un diputado lo anuló. De ese modo la directiva 2015-2016 estará presidida por Gabriela Montaño (MAS);?primer vicepresidente, Víctor Borda (MAS); segundo vicepresidente, Luis Felipe Dorado (UD); primera secretaría, Nelly Lenz (MAS); segunda secretaría, Army Tórrez (MAS); tercera secretaría, Erick Morón (UD), y en la cuarta secretaría fue elegida Ginna Tórrez, que pertenece al PDC.



El diputado Helmut Salinas, que es un connotado dirigente del MNR pero fue electo por las listas del PDC, desmintió la existencia de un bloque del partido rosado.



Pese a que el 1 de diciembre dijo que su partido volvía para articular a todo el bloque opositor, ayer cambió su discurso y aseguró que no existe el movimientismo y que son parlamentarios que responden al PDC?y UD.



Sin embargo, fueron los propios opositores quienes relataron que UD tiene serios problemas porque la unidad construida antes de las elecciones 2014 fue desbaratada para los comicios subnacionales de 2015. Según los masistas, los cuatro bloques opositores son Movimiento Demócrata Social (Santa Cruz), Unidad Nacional (La Paz), Movimiento Nacionalista Revolucionario (Beni y Tarija) y el Partido Demócrata Cristiano de Tuto Quiroga.

Impugnación en el Senado



En la Cámara Alta, la división opositora no se notó por la cantidad de legisladores. No hubo ni siquiera necesidad de buscar nombres y el trámite más moroso fue la verificación de los documentos de los legisladores y la impugnación que presentó el senador Arturo Murillo (UD) en contra de su colega Carlos Romero (MAS), porque supuestamente al no vivir en Santa Cruz por las designaciones de ministro de Estado, estaba inhabilitado.



Un breve argumento de los dos senadores y la maquinaria masista no permitieron que este caso sea reconsiderado y Romero y sus colegas fueron posesionados sin mayor conflicto; de 36 votos posibles, 35 correspondieron a la “plancha completa”. Hubo un nulo