Belaunde cambia versión de lo que pasó en Bolivia

Martín Belaunde Lossio cambió su versión de lo que sucedió con su fuga en Bolivia, según dijo en la víspera el congresista del Perú, Yonhy Lescano, integrante de la comisión que investiga la relación del empresario con el Gobierno de ese país.



"Dio una versión al inicio y ahora nos ha dado otra versión. No nos causa mucha confianza sus declaraciones", explicó el político tras una nueva audiencia realizada en la víspera por los parlamentarios que indagan el caso.



No ingresó en más detalles sobre la nueva versión y tampoco sobre las personas que ayudaron al exasesor del presidente Ollanta Humala a fugar de un domicilio de la ciudad de La Paz, donde cumplía detención en mayo pasado.



Lascano sostuvo que, en un balance general, la audiencia con Belaunde "no ha sido muy provechosa" debido a las contradicciones sobre el caso de sus presuntos negocios ilícitos que supuestamente tuvo con el Estado peruano.



En el encuentro, precisó el congresista, acusó a dos exministros de Humala de haber cometido actos de presunta corrupción y tampoco quiso hablar sobre los presuntos lobbies que hizo en distintas regiones del país ni sobre sus vínculos con la primera dama Nadine Heredia.



En Bolivia el proceso de investigación por su escape continúa y hasta el momento no existe una fecha para que investigadores nacionales viajen a Perú para recabar sus declaraciones, aunque se anticipa que solo será posible mediante un cuestionario.