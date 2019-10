'Finde' nublado pero con poca lluvia en la ciudad

Calor, vientos calmos y cielos poco nubosos permiten prever un fin de semana apto para las actividades al aire libre. El patrón de este viernes, de temperaturas máximas sobre los 30º C se repetirá el sábado y el domingo, con muy escasas probabilidades de que llueva.



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología pronostica para este sábado temperaturas de entre 24º C y 34º C, con vientos desde el noroeste a no más de 50 km/h y algo de nubosidad. Adicionalmente, el servicio online de weather.com pronostica que no hay probabilidad de que llueva durante la jornada.



Aunque el clima caluroso se repetirá el domingo, según el reporte del Senamhi, weather.com estima que hay un 20% de probabilidades de que se registren precipitaciones en la madrugada de este día.



Por lo demás, el termómetro marcará entre 25º C y 35ºC y los vientos correrán desde el noroeste a 40 km/h.



El lunes se mantendrá el buen tiempo.