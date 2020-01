Sin Bolivia, seis países firman apoyo a Colombia

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay firmaron un comunicado conjunto en el que expresaron su “decidido y renovado compromiso” de acompañar al pueblo de Colombia en una construcción de la paz que redunde en “mayor prosperidad y unidad” para ese país y la región.



Se trata de una declaración rubricada por los cancilleres de cada país, que hace referencia al plebiscito celebrado el domingo en Colombia para consultar a la ciudadanía sobre los acuerdos de paz entre el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



“Los cancilleres abajo firmantes manifiestan su convicción de que el resultado no debería significar un rechazo a la paz ni el regreso al conflicto”, señala el texto.



El No al acuerdo se impuso contra pronóstico en el plebiscito de respaldo al acuerdo de paz, con un 50,21 % de los votos, mientras la opción Sí obtuvo el 49,78 %.



Susana Malcorra (Argentina), José Serra (Brasil), Heraldo Muñoz (Chile), Claudia Ruiz Massieu Salinas (México), Eladio Loizaga (Paraguay) y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) felicitan al Gobierno colombiano y a las FARC por “su compromiso con el cese de fuego, lo que es fundamental”, y destacan “que la paz es un valor que se construye con esfuerzo y perseverancia”.



En ese sentido, los ministros remarcan la convocatoria a todas las fuerzas políticas colombianas anunciada por Santos y su “vocación” por buscar “puntos de encuentro y unidad y para seguir construyendo entre todos los colombianos caminos para que la paz sea posible y salga fortalecida”.



Finalmente, los cancilleres firmantes expresan el “decidido y renovado compromiso” de sus Gobiernos de acompañar al pueblo colombiano en “las tareas de construcción de esta paz”, que redunden en “mayor prosperidad y unidad para esta nación y toda nuestra región”, concluye la declaración.



Bolivia a la distancia



Un día después del referéndum en Colombia, el presidente boliviano Evo Morales expresó su apoyo al proceso que pretende consolidar la paz en Colombia, aunque días antes dio a conocer de que no lo invitaron para la firma del acuerdo de paz. "Quiero decirles que paz sin justicia social no es una garantía", aseveró Morales el lunes 3 de este mes, refiriéndose a los resultados del plebiscito en Colombia sobre el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en el que se impuso el No.



Morales sostuvo que "el Gobierno y el pueblo boliviano saluda al pueblo de Colombia y a todos los sectores por esa vocación democrática por apostar por la paz en Colombia". El 50,22 % de toda la población que acudió a las urnas rechazó el pacto con la guerrilla.



"El Gobierno boliviano saluda al pueblo de Colombia en esta búsqueda de la paz (...) Es tan importante la participación de la comunidad internacional para que nuestro continente sea un continente sin conflictos armados", agregó Morales desde Palacio de Gobierno.



Sostuvo que "la paz está en camino, pero sí, hay que consolidar y para eso es muy importante el sacrificio, perseverancia y no podemos dejar solo al pueblo de Colombia, por eso hay que apostar por una paz con justicia social".