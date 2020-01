Grisel Quiroga responde con altura a Ronald Arnez

El lunes se vivió un momento tenso en Yo me llamo, debido a un contacto que se realizó desde Calle 7 en el que Ronald Arnez le dijo a Grisel Quiroga que esperaba que no recurra a darle un beso a nadie para ganar el Contra 7, que se realizará este sábado, a las 22.00, en el reality de canto.

El desafío consiste en que tres parejas de la red Unitel bailarán para que el público decida cuál es el mejor dúo de esta casa televisiva.

"Yo tengo que responder y lo voy hacer con sinceridad, no con una humildad camuflada para decir cosas que no vienen al caso o que puedan resultar falsas. Invito a que usted (Ronald) mire el video del Contra 7 del que habla, que gracias a mi público lo gané. Ese clip tiene 475.000 visitas y no hubo beso. ¿Sabe qué hubo? Se ganó al público con esfuerzo y talento, lo mismo que voy a poner este sábado para ganar. Es más, esta mujer, plenamente soltera y segura de sí misma, sí quiere besar ahora", dijo Quiroga a su expareja y colega en el programa La batidora.

Luego de eso, la paceña simuló que le daba un beso a Ronico Cuéllar, su ex y padre de su hijo Lucas. El público presente en Yo me llamo se emocionó y pedía que se den un beso de verdad.

Los seguidores del reality de canto apoyaron en las redes sociales la postura que adoptó Grisel y criticaron a Ronald.

Mirá el video: