"El gobierno de Evo es el que menos hizo para encontrar a Marcelo"

El sobrino del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, José Antonio Quiroga, el gobierno de Evo Morales es "el que menos hizo" para esclarecer el asesinato de su tío y localizar sus restos, y que, incluso, el Gobierno de Hugo Banzer Suárez permitió indagaciones más fructíferas.



Según Quiroga, en el lapso de investigación del asesinato de Quiroga Santa Cruz, se logró una orden judicial para acceder a los denominados "archivos clasificados" de las Fuerzas Armadas, orden a la cual el gobierno se habría opuesto.



"Cuando se agotó la vía jurídica, logramos una orden judicial para la desclasificación de los archivos militares. Pero, el presidente Evo Morales salió defendiendo a las Fuerzas Armadas, no sólo con la condecoración al mérito democrático a esta institución, sino que declaró que los militares no tenían dichos ´archivos clasificados´", declaró.





Para Quiroga, lo más grave radica en el incumplimiento de la orden judicial por las FF. AA., y sobretodo que fuera el gobierno de Morales el que se encargara de dicha acción, pues "en este caso no habría desinterés por parte del gobierno, sino obstrucción de la justicia", indicó.



"Cuando escuchamos que las actuales autoridades van a mandar peritos a la hacienda de San Javier, eso no es serio. Lo serio sería constituir una comisión de la verdad, y poner en acción un operativo independiente que obligue a que las Fuerzas Armadas digan la verdad", señalo Quiroga.



Finalmente, Quiroga recordó las declaraciones que en pasadas semanas, del exgeneral García Meza, quien manifiesta que la posibilidad de encontrar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, está en las manos del propio gobierno. "Respecto a esto, estoy de acuerdo porque justamente han pasado nueve años y el gobierno, que menos ha hecho para esclarecer este tema, es el de Evo Morales", concluyó.



Los ministros de Gobierno y de Defensa, Hugo Moldiz y Reymi Ferreira, respectivamente, prometieron hacer todos los esfuerzos para dar con los restos del líder socialista, en cuyo partido ambos militaron en su juventud