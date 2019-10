'Mañaneros' y gendarmes se agarran a golpes

Cientos de comerciantes se agarraron a golpes con miembros de la Gendarmería en pleno frontis del Concejo municipal. La refriega se suscitó luego de que los "mañaneros", como se les denomina a los vendedores informales de la feria Barrio Lindo, obligaran a los gendarmes a dejarlos ingresar hasta la puerta del edificio municipal.



Antes del enfrentamiento los gremiales habían protagonizado una marcha, a las 9:00 de este viernes, desde la plaza del Cementerio General hasta el centro cruceño, donde se encuentra emplazado el edificio del órgano deliberante.



Al inicio de la caminata el dirigente de los "mañaneros" René Troncoso, dijo que la intención no era tomar la instalación municipal y que más bien, querían explicar a los ediles sus razones para seguir comerciando en la Barrio Lindo y no en otro lugar, pero lo que comenzó como una protesta pacífica terminó de forma violenta.

El enfrentamiento



La gresca se armó cuando los comerciantes llegaron a la calle Sucre. Allí los esperaban decenas de gendarmes que armados con equipos antimotines que habían colocado vallas para impedirles el paso.



Los manifestantes querían llegar hasta el Concejo pero al intentar pasar por la fuerza la seguridad municipal respondió con golpes y empujones. Incluso, habían mujeres de la tercera edad y madres con sus pequeños que de igual manera fueron agredidas.



El enfrentamiento se prolongó. Las botellas que los "mañaneros" habían llenado de grava para utilizar como sonajera y hacer más ruidosa su protesta, fueron utilizadas para arremeter contra los gendarmes. Golpes iba y venían de ambos bandos. Según los protestantes, se contabilizó un comerciante herido.



Al final pudo mas la presión ejercida por los vendedores que terminó rompiendo el cerco y lograron avanzar hasta las puertas del Concejo donde los esperaba la Policía, que les pidió retirarse.



Los gremiales permanecieron cerca de media hora en el recinto municipal y después fueron abandonando de a poco el lugar.



La Alcaldía no da marcha atrás



El secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, José Negrete, volvió a reiterar la mañana de este viernes, en contacto con la Red Uno, que no dará marcha atrás en la ejecución del plan de reordenamiento de mercados, entre los que se encuentra la feria Barrio Lindo.



El funcionario municipal dijo que cuenta con el apoyo del Ejecutivo y del Concejo por lo que los "mañaneros" no tienen más alternativa que reubicarse en otros mercados, pero de forma legal, es decir contar con un puesto de venta para no comercializar en los pasillos o calles.