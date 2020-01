Bersatti: “Podemos tener una buena relación con Trump”

Freddy Bersatti, exgeneral del Éjercito, asumió como encargado de negocios en la embajada de Bolivia en Washington en 2011 y asegura que trabaja en busca de mayores beneficios para Bolivia. Recordemos que Bolivia no tiene embajador en EEUU desde 2008, cuando el presidente Morales expulsó a Philip Goldberg del país.El anterior miércoles hubo una reunión de coordinación, y esto es atípico porque nunca antes lo hubo, por el equipo de protocolo del nuevo presidente para todos los representantes diplomáticos en Washington a fin de coordinar la asistencia a los diferentes eventos… Lo que se comentó es que quieren que todos los diplomáticos puedan conocer al verdadero Trump y no al Trump que ha manejado la prensa. Por eso es que ellos organizan una serie de eventos en los cuales podrá estar posiblemente el presidente…Mis expectativas son, una vez se haya sido posesionado Trump, podamos con su nuevo Gobierno mantener una buena relación mejorando nuestras relaciones y la confianza mutua, podamos trabajar y llegar al cambio de embajadores para beneficio de nuestro país y de EEUU.Eso recién ocurrirá el 4 de julio, en el aniversario de EEUU, cuando nos invite a la residencia presidencial y habrá mayor acceso a él... Podemos tener una buena relación con Trump, depende de cómo manejemos el mensaje político..Desde luego que hay, porque el discurso ha sido bastante fuerte en las campañas, pero hay que asumirlo así como discursos de campañas.No tenemos una estadística porque muchas personas que no tienen papeles no se registran en el Consulado, entonces no se puede tener un registro, pero básicamente está por encima del 60%. Sin embargo, ellos trabajan y en una buena parte, sin tener papeles, pagan sus impuestos…Según los registros de la Secretaría de Estado hay 120.000 bolivianos, pero los mismos bolivianos dicen que esa cifra queda pequeña y superan los 300.000 bolivianos residentes en este país.Yo informo permanentemente a la Cancillería y prefiero que eso lo consulte en esa instancia. No quiero interferir el trabajo que hacen, porque se está trabajando en eso.Sí, hay reuniones previstas, pero eso véalo con la Cancillería