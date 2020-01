Azkargorta se despidió del plantel de Sport Boys

Xabier Azkargorta no es más el técnico de Sport Boys. El ‘Bigotón’ decidió dar un paso al costado tras no lograr levantar a un equipo que se armó para pelear el título y para ser gran protagonista en la Copa Libertadores. Es más, el presidente del club, Carlos Romero, le dijo al programa Los Más Buscados de DIEZ, que el equipo no respondió pese a las condiciones que se le dio.

“Es un equipo que tiene una planilla de 180.000 dólares; nosotros inflacionamos esto porque cuando fuimos campeones era de 110”, sostuvo Carlos Romero. Azkargorta había llegado en reemplazo de Eduardo Villegas, pero tampoco logró darle el rumbo al equipo que hoy está en el octavo puesto de la tabla con solo 13 unidades, a 15 puntos del líder Bolívar.

Los problemas internos (egos, por la cantidad de figuras en el plantel) fue una de las causantes de la salida de Azkargorta. Al menos, por eso lado también fue Romero. El ‘Bigotón’, por cierto, no quiso dar declaraciones tras su salida pero sí le confirmó a DIEZ de que no iba a más. Pidió silencio, de momento. El plantel, entre tanto, se sintió sorprendido por la decisión.

El técnico llegó temprano al estadio Édgar Peña donde se reunió primero con su cuerpo técnico conformado por Sergio Galarza y Mauro Blanco, y luego le comunicó la decisión al grupo. “Vamos a hablar con los jugadores porque en un nuevo cambio, necesitamos más compromiso de ellos”, añadió el presidente, que aclaró que se le ha dado todas las condiciones al plantel.

La salida de Azkargorta deja además a Sport Boys en la mira como grupo ya que hubo malestar entre los jugadores que viajaron a jugar con Godoy Cruz y que solo los que subieron al avión recibieron el pago de un sueldo y el resto no. “No les pagamos porque no había”, dijo Romero. Todos estos inconveniente solo alentaron más para que Azkargorta no vaya más.