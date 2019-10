Mesa visitará Chile poco antes del día del mar

El expresidente y portavoz internacional de la Demanda Marítima de Bolivia, Carlos Mesa, visitará Chile la segunda semana de marzo, poco antes del día del mar, según un una planificación tentativa que tiene y que prevé su arribo a Santiago.



"Esos ajustes me hacen pensar que podré estar la segunda semana de marzo. No está totalmente confirmado pero asumo que será en el mes de marzo", aseveró el representante en conversación con radio Cooperativa del vecino país.



Mesa había adelantado a EL DEBER que junto con el presidente Evo Morales consideran pertinente llegar al vecino país para socializar la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya; junto con otros diez viajes para el primer semestre, incluyendo el Vaticano.



Según se conoce, el portavoz boliviano arribaría con una comitiva para reunirse con organizaciones sociales y quizá alguna autoridad que respalde el pedido nacional. Inicialmente se prevé que llegue a Santiago.



"Me parece importante entender que si la presidenta (Michelle) Bachelet abre un espacio de diálogo con el presidente Morales, y de manera tajante se establece que no habrá ningún contacto con una visita mía, me parece contradictorio con lo que la presidenta planteó en una reapertura del diálogo entre ambos países", manifestó sobre las actitudes chilenas.



El expresidente inicia este lunes en Nueva York (EEUU) una serie de ocho reuniones con embajadores de países "muy importantes" para la estrategia boliviana.