Bill Clinton pide votar por Hillary en histórico día de la nominación demócrata

Hillary Clinton está "capacitada como nadie más" para asumir la Presidencia de los Estados Unidos y "sigue siendo la mejor impulsora del cambio que he conocido jamás", dijo su esposo y expresidente estadounidense, Bill Clinton, en el discurso más importante de la segunda jornada de la convención del Partido Demócrata.



El expresidente repasó la trayectoria política y personal de su esposa y compañera, destacando en cada punto por qué merece llegar a la Presidencia de los Estados Unidos. Esto en el día que la convención demócrata la nominó de manera oficial.



El exmandatario comenzó su relato desde "aquel día de la primavera de 1971" cuando vio a aquella chica en una clase de derechos civiles, "sin maquillar" y con quien, desde entonces, "no ha dejado de caminar y reír juntos".



Clinton recordó los momentos duros y los momentos felices junto a Hillary, incluso las dos veces que ella rechazó casarse con él, hasta que "en la tercera apareció la magia".



"Siempre ha creído que todo el mundo puede lograrlo (el éxito)", explicó sobre los años que dedicó la ex primera dama a la enseñanza, y también sobre sus consejos cuando él perdió la reelección a Gobernador de Arkansas.



Entre las anécdotas y la ternura de los distintos episodios de su vida juntos, con aplausos y risas del público, el exmandatario enfatizó la vocación de su esposa por mejorar la vida de los demás, especialmente de los niños, y luchar por un Estados Unidos mejor.



"Nunca ha estado satisfecha con el estatus quo, en nada, siempre quiere mover la pelota hacia delante", aseguró el expresidente, quien, si su esposa logra ganar en noviembre, se convertirá en el "primer caballero" de Estados Unidos.



Clinton, además envió un mensaje a latinos y musulmanes, blancos

habituales de los ataques del republicano Donald Trump, para que

ayuden a ganar a la candidata demócrata a la Casa Blanca, su esposa

Hillary Clinton, en las elecciones de noviembre.



"Hillary nos hará más fuertes juntos", dijo el exmandatario en su

discurso ante la Convención Demócrata.



Histórica nominación



La ex secretaria de Estado Hillary Clinton está desde hoy un poco más cerca de cumplir su sueño de alcanzar la Presidencia de EEUU, tras haber hecho historia al convertirse en la primera mujer candidata a la Casa Blanca por uno de los dos grandes partidos del país, el Demócrata.



"Historia" y "Este momento es para todas las niñas que sueñan en grande" fueron algunos de los tuits con los que Clinton celebró su nominación.



Los delegados demócratas de los 50 estados del país, reunidos en la Convención del partido que se celebra en Filadelfia hasta el jueves, eligieron formalmente como su candidata presidencial a la ex secretaria de Estado, que superó los 2.383 apoyos necesarios con los aportados por Dakota del Sur en su turno de votación.



Al final de la misma, Clinton logró el apoyo de 2.842 delegados, mientras que su rival en las primarias demócratas, el senador Bernie Sanders, recibió el apoyo de 1.865 y hubo 56 abstenciones.



El estado de Sanders, Vermont, solicitó ser el último en votar y cuando les llegó el turno el senador cedió todos los delegados que apoyaban su candidatura en la Convención Demócrata y llamó al voto por aclamación en favor de la ex secretaria de Estado.



Así, Clinton fue elegida por aclamación, entre aplausos y vítores de los asistentes al cónclave, gracias a que Sanders imitó hoy el elegante gesto que la ex primera dama tuvo en 2008 con el entonces senador Barack Obama en la Convención Demócrata en Denver (Colorado).



Sanders y su mujer, Jane, presenciaron en directo la votación de la convención, que tiene lugar en el pabellón deportivo Wells Fargo de Filadelfia, mientras que Clinton la siguió desde su casa en Nueva York, de acuerdo con su campaña.



La senadora Barbara Mikulski, la más veterana de la Cámara Alta con casi 30 años en el cargo, fue la encargada de presentar oficialmente la candidatura presidencial de Clinton en nombre de "todas las mujeres" que, como ellas dos, han "roto barreras".

