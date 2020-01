Valverde gana el premio Libertad de Expresión

"Este es el premio más grande que he recibido en mi vida", dijo Carlos Valverde luego de que se confirmara que fue elegido como ganador del Premio a la Libertad de Expresión 2016.



El directorio de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, decidió por unanimidad, entregar tal distinción al comunicador valorando su trabajo en torno a la lucha por la libre expresión que deben tener las personas.



"Agradezco de veras este premio y, como dije al enterarme, uno no trabaja para ganar premios (creo que no he puesto mi nombre a consideración de alguna premio alguna vez) pero, cuando se los recibe es muy grato", escribió el comunicador en su cuenta de Facebook.



Valverde destacó que la libertad de expresión, "no es decir lo que uno quiere", sino lo que se entiende que se debe decir "al costo que fuere y con el riesgo" que eso implique.



La entrega del galardón se hará efectiva en una ceremonia el 10 de mayo desde las 19:30 en el teatro de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).