Garantizan el pago de enero de los trabajadores de salud

El secretario municipal de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Santa Cruz, Raúl Hevia, aseguró este jueves el pago de sueldos del mes de enero de 2.400 trabajadores de los hospitales de la Villa Primero de Mayo, Plan Tres Mil y Bajío del Oriente.



Este jueves el personal médico de los centros de salud de Villa Primero de Mayo, El Bajío y el Plan 3.000 realizaron una huelga y marcharon hacia Desarrollo Humano para denunciar que no percibieron el sueldo de enero y que no gozan de estabilidad laboral ni de beneficios sociales.



“Hemos sido sorprendidos, no sabemos de dónde sale la mala versión de los médicos y trabajadores de los hospitales, indicando que no se va a pagar a este personal los días trabajados (en enero), es totalmente falso”, dijo Hevia, ante los medios de comunicación.



Además indicó que firmó un convenio con el doctor René Bilbao, secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) que ratifica el trabajo de seis horas del personal médico y de enfermería.



“Se contrata a todas las personas y se va a pagar a todo el personal que trabajó desde el mes de enero, además que para los cargos de directores y jefes se realizará un concurso de méritos”, sostuvo el secretario municipal.



Asimismo, habló sobre los 443 ítems para médicos especialistas de los hospitales de segundo nivel, e informó que se llevó toda la documentación a los Ministerios de Salud y Finanzas, que se tiene prevista la Resolución Ministerial que se aprueben los ítems y salgan a partir del 15 de febrero

,

Trabajadores de hospitales de segundo nivel se dirigen hacia el edificio de Desarrollo Humano de la Alcadía en reclamo del pago del salario de enero, que dice, no está incluido en el contrato.

Descalificó la falta de atención



El secretario municipal de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Santa Cruz, Raúl Hevia, manifestó su disconformidad con el cierre de los hospitales por las protestas.



“Lo que no cabe en mi cabeza, es el que cierren las puertas de los hospitales y eviten que ingresen los pacientes que necesitan atención. Eso sí que es gravísimo, eso está en la ley, de que no pueden coartar el derecho a la atención de la gente enferma, es un atentado criminal”, declaró el secretario.



A su vez Hervia pidió manifestar fuera de los nosocomios. “Si quieren hacer protestas, huelgas de hambre o crucificarse, háganlo afuera de los hospitales, no dentro”, agregó Hevia.



Por su parte, René Bilbao, secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), descartó que el tema sea político y ratificó que se va a hacer un convenio para que se respeten sus derechos como profesionales.



Además, reiteró el pedido de los profesionales médicos de que, en nombre de la sindicalización, se les pague a todos en su conjunto y que el municipio vea la situación para que mejore las condiciones de los hospitales.



“Una vez se firme el convenio se levantan todas medidas, porque esta situación perjudica a los pacientes en los hospitales y volverán a funcionar con normalidad”, expresó el representante de Fesirmes.,