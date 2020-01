Caen reservas a menos de $us 10.000 millones

En los últimos 25 meses, las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia registraron una caída de $us 5.130 millones, es decir, un 33%. De $us 15.123 millones que se anotaban a fines de diciembre de 2014, llegaron a $us 9.993 millones en los primeros 20 días de enero de 2017, según el Banco Central de Bolivia (BCB).



Esta caída ha significado una pérdida de $us 205 millones mensuales, según los cálculos de los datos oficiales. El Gobierno ve solo una situación transitoria y con buenas expectativas de mejoras a futuro, con lo que aplaca un nivel de preocupación de la gente, aunque existen dudas de los analistas económicos.



“Lo peor de la crisis ya ha pasado. Tenemos un déficit en la balanza comercial que es normal. Las RIN se han ido estabilizando alrededor de los $us 10.000 millones, que eso tranquiliza a la gente. El 2016 fue un año sumamente dramático no solo para los indicadores económicos externos bolivianos, sino para muchos países que han tenido tasas de crecimiento negativas muy profundas y pese a eso, Bolivia está creciendo. Estamos bien y eso garantiza que es un déficit transitorio que se va a ir revirtiendo gradualmente. El presidente (Evo Morales) ya lo adelantó en su discurso del 22 de enero”, manifestó ayer el ministro de Economía, Luis Arce.



Las RIN están compuestas por las reservas monetarias (84,3%) y las reservas de oro (15,7%). Las reservas monetarias, por su parte, se dividen en dos tramos: tramo precautorio (57,4%) y tramo de inversión (26,9%).



A mediados del año 2016, el BCB ya había detectado tres causas de la caída de las reservas: menores ingresos de la exportación de gas; incremento en los requerimientos de transferencias al exterior por parte del sistema financiero; e incremento del requerimiento de efectivo en dólares por parte del sistema financiero nacional.

Efecto Trump y el climático

En vez de las RIN, el ministro Arce volcó su preocupación en otros ámbitos para este año. Dijo que “ahora hay dos efectos que hay que mirar: el efecto climático, que hasta ahora felizmente todo está yendo bien; y el efecto Trump (Donald Trump, presidente de EEUU) con el que hay que abrir los ojos y por el que estamos tomando las previsiones”.

Y mientras se esté controlando esos posibles efectos, Arce no ve mayores perturbaciones para la economía.

Reducción de gastos

Pero los resultados de la balanza comercial, las exportaciones y las importaciones cuentan también para explicar la caída de la reservas, según el ex ministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio.



Señaló, por ejemplo, que hubo una reducción de las exportaciones y de las importaciones por lo cual es lógico que caigan las Reservas. Pese a esa perspectiva, lamentó que el Gobierno mantenga una política fiscal expansiva, “que no ayuda mucho”.



“En la medida que los precios de la materia prima no se recuperen o que Brasil esté demandando menos volúmenes de gas, presiona para que las reservas caigan. No se están haciendo los ajustes necesarios como reducir el gasto público y el tipo de cambio. Es una apuesta riesgosa esperar a que suban los precios. La economía mundial está experimentando una caída”, explicó Jemio.

Balanza comercial

Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones entre enero y diciembre de 2016 cerraron en $us 7.081,9 millones; un 18,8% menos en relación con el 2015.



En tanto que las importaciones en 2016 llegaron a $us 8.426,9 millones. Una disminución del 13,7% en relación con el año anterior.

El saldo comercial fue de $us -1.212,7 millones.

Sobre el total de las cifras, el ministro de Economía pidió destacar que en 2016, la industria manufacturera fue la más importante en cuanto al valor de las exportaciones, con una participación del 37%; seguida de la extracción de hidrocarburos con el 30%, extracción de minerales 27% y agropecuaria, con el 6%.



“No se está hablando del rubro importante para la generación de divisas, que ahora es la industria. Hemos logrado, poco a poco, el sueño que teníamos, de tener un país industrializado”, finalizó