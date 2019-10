Acuerdo para gobierno catalán independentista

Los independentistas catalanes consiguieron cerrar este sábado un acuerdo para formar un gobierno que avance hacia la secesión de esta región de España y evitar a última hora la convocatoria de nuevas elecciones, explicó una fuente oficial del gobierno regional.



Los dos partidos independentistas “Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y la CUP llegaron un acuerdo para formar gobierno y no ir a elecciones”, dijo esta fuente.



"Hay acuerdo. Tendremos gobierno y estabilidad", anunció en Twitter el presidente de la asociación civil Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, que en los últimos días medió entre ambas formaciones para cerrar este acuerdo.



El mandatario catalán saliente, Artur Mas, debía comparecer esta tarde para explicar este acuerdo que, según la prensa, implicaría su renuncia a ser reescogido como presidente regional, una de las condiciones de la izquierda radical independentista CUP para cerrar un acuerdo.



Juntos por el Sí, una coalición formada por Artur Mas con conservadores y progresistas, y la progresista ERC, y la CUP consiguieron una mayoría absoluta en las elecciones regionales del 27 de septiembre (72 sobre 135 escaños) con la que querían aplicar un plan para independizar esta región del noreste de España en 18 meses.



Pero tras meses de negociaciones no conseguían cerrar un acuerdo de gobierno por las discrepancias en el papel que debía tener el actual presidente. La situación se desbloqueó a última hora ya que si el domingo a medianoche no había un nuevo gobierno, la ley regional forzaba a Mas a convocar nuevas elecciones en la región.