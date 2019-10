La producción de coca en el país bajó un 1% en 2015

Entre el 2014 y 2015 el país redujo 200 hectáreas de coca excedentaria en el país, cifra que representa el 1% con relación al periodo anterior, según el estudio de monitoreo de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), que fue presentado ayer en La Paz.



De acuerdo con el informe, el año pasado fueron identificadas 20.200 hectáreas de cultivos, mientras que en 2014 la superficie cultivada estaba por el orden de las 20.400 hectáreas.



Sin embargo, las plantaciones actuales de coca representan las cifra más baja registrada por la Unodc desde 2003, cuando inició los monitoreos anuales de cultivos de coca en Bolivia.



Otro dato relevante del informe es que de las 32.500 toneladas métricas producidas el año pasado en Bolivia, 11.299 fueron desviadas al mercado ilegal. En el caso del trópico de Cochabamba, solo el 7% de los hojas ‘secadas al sol’ pasaron por el mercado legal de Sacaba.

Para el embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Timothy Torlot, “es obvio” a dónde va la coca que no pasa por un mercado oficial.



Comportamiento

Desde el 2006, año en que Evo Morales asumió la Presidencia, los cultivos de coca fueron en aumento hasta llegar a un tope máximo de 31.000 hectáreas en 2010. A partir de entonces, la producción inició un drástico descenso, y entre el año pasado y este, se produjo la cifra más baja, que la Unodc define como “estabilización”.



El resultado de este año establece dos elementos. Primero, que es la menor reducción en los cultivos de coca en comparación con el año anterior registrada por Unodc durante el Gobierno de Morales.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que las cifras comprueban que el Gobierno prácticamente cumplió su objetivo. “La estrategia implementada entre 2011 y 2015 fue alcanzada un 95%, pues el objetivo principal era alcanzar una superficie de 20.000 hectáreas. Prácticamente lo hemos alcanzado y ese es un motivo de satisfacción”, señaló.



El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, admitió que “si bien el Gobierno, por responsabilidad con la comunidad internacional (el estudio de mercado de la coca es financiado por la Unión Europea), lleva un estudio y se requieren 14.700 hectáreas para el consumo tradicional de la hoja, acá estamos hablando de un excedente de 5.300 hectáreas” y se comprometió que hasta que no se apruebe una ley que reemplace a la 1.008, “seguiremos erradicando”, manifestó.



El embajador de la UE comentó que lo interesante es que “sigue la bajada, pero con el 1%, lo que marca que, tal vez, una tendencia a más producción de coca que se ve en el norte de La Paz y Yungas. Pero requiere mucho más esfuerzos para llegar al resultado del estudio que financiamos”.



Romero acotó que Bolivia se consolidó como el país con menor cantidad de cultivos de coca en la región porque se mantuvo una tasa de reducción neta.



El informe señala que en Yungas la producción se redujo en 200 hectáreas, en comparación con el año anterior, y 100 hectáreas en Chapare, pero se observó un incremento de 20 hectáreas en la zona norte de La Paz.



Al respecto, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, alertó que el Gobierno reforzará la erradicación en zonas que no están establecidas como legales y que es muy importante seguir con la delimitación en la aprobación del proyecto de ley integral de la coca.



Mercado ilegal

De acuerdo con las cifras suministradas en el informe, el volumen de coca comercializada en los dos mercados autorizados alcanzó a 21.201 toneladas métricas en 2015, lo que representa un aumento de 1.404 toneladas respecto a 2014. El 93% de la coca comercializada en mercados legales se realizó en Villa Fátima, de La Paz, y el 7% en el de Sacaba, en el trópico de Cochabamba.



Como lo hace año tras año, la ONU reporta que la cantidad de coca que pasa por el mercado legal de Sacaba es mínimo. Tres ejemplos: En 2011 fueron 23.600 toneladas métricas secadas al sol en Chapare y solamente 1.704 de ellas pasaron por el mercado de Sacaba. En 2013 fueron 17.000 toneladas métricas que se produjeron en la región cochabambina y solo 1.377 de ellas fueron comercializadas en el mercado legal. El año pasado fueron 14.000 toneladas métricas que se produjeron en el trópico cochabambino y pasaron por Sacaba solamente 1.586 toneladas.



Al respecto, Felipe Cáceres respondió que “la actividad del nartotráfico es tan dinámica y genera millones y millones de dólares. Mientras el Gobierno asume medidas de control y fiscalización sobre la circulación de cultivos de hojas de coca, lamentablemente nos entontramos con el factor de la demanda del país vecino que es Brasil”, dijo.



Inmediatamente aclaró que “la intención no es responsabilizar a Brasil por el aumento de la producción de coca, asumimos con Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay y Perú acciones conjuntas para evitar el narcotráfico y, de esta manera, que haya menos coca excedentaria que alimente el narcotráfico, así como incorporar mayor control efectivo, y así cumplir con nuestras leyes y honrar los compromisos internacionales”. El embajador Torlot comentó: “Me parece obvio a dónde se va esa coca (que no pasa por el mercado legal). Hay que trabajar más para ver qué pasa con esa coca”