Ráfaga y su cerveza con sabor a trampa mortal

Una Cerveza se ha convertido en la canción del momento, pero, ¿de dónde salió esta cumbia de lamento de cantina? Mauro Piñeyro, mánayer y extecladista de Ráfaga, explicó a Escenas cómo se hizo el tema que no deja de sonar en las radios de la ciudad. “Teníamos el 80 por ciento del nuevo disco terminado, con muy buenos temas nuevos, pero todavía no había una canción que se perfilara como ‘el hit’ del verano. Fue entonces que se me ocurrió una melodía, le puse letra y se la mostré a Rodrigo (Tapari); juntos trabajamos para mejorarla”.



Sube como espuma

Una cerveza fue estrenada el 7 de septiembre para conmemorar los 18 años de trayectoria musical que tiene Ráfaga. Hasta la fecha, su videoclip fue visto por más de 1.790.000 personas en YouTube, un audiovisual que fue grabado mientras el grupo estaba de gira por Europa y cuya aceptación en las radios de los países latinoamericanos crece de manera dinámica.



Según Verónica Cejas, encargada del ranquin en radio Fama (FM 101.5), Una cerveza es en definitiva la canción del verano. “Lleva tres semanas consecutivas en la primera posición, después de ingresar desde hace dos meses a la programación, y recibe el 75% del apoyo del público con las llamadas semanales”, dijo.



Para Carlos Roca, programador de radio Activa (FM 91.9), la pieza es el fenómeno de la temporada, en las fiestas de fin de año y del Carnaval. “Hacía tiempo que no tenía una canción con tanta popularidad: recientemente asistí a una fiesta, y sonó unas 15 veces, a pedido del público”, argumentó. La pieza lleva tres semanas liderando el ranquin de esta estación que no se caracteriza por tocar cumbia, sin embargo, es el gusto de la audiencia el que manda.



Para ser un hit

Rodrigo Tapari, vocalista del grupo, señaló que para tener éxito hay que confiar en el producto. “Hay que tener ganas de trabajar, porque un hit se fabrica y toma tiempo. Otra clave es la interpretación; se debe cantar pensando en que cada nota y cada palabra deben afectar a la gente”, indicó el cantante, que resalta el éxito de este sencillo en países como Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y algunos países de Europa, como España y Rumania.



Ráfaga en Bolivia

El grupo de cumbia del momento estará en Año Nuevo en Santa Cruz para amenizar las fiestas Edén y Shine, y está cerrando las negociaciones para tocar en diferentes parqueos de agrupaciones carnavaleras para la fiestas carnestolendas de 2015.



Así que andá aprendiéndote la letra de la canción que hay Ráfaga para rato. “Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer...”