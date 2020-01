El celular que ofrece seguridad militar

¿Cómo justificar que un celular cueste más de $us 16.000?

Según la compañía Sirin Labs, creadora de un smartphone que ha llamado "Solarin", la clave está en proporcionar una seguridad de niveles extremos.



Concretamente, una "encriptación nivel militar" para proteger las llamadas y mensajes de sus usuarios, señala un artículo publicado en BBC Mundo.



Este martes, la empresa londinense organizó un evento en la capital británica para celebrar el lanzamiento de su costoso dispositivo. Y le pidió al protagonista de la película "Mad Max", Tom Hardy, que actuara como embajador del evento, al que también asistió el actor Leonardo Di Caprio.



Protección vs. innovación

Solarin cuenta con un botón en la parte trasera para activar una de sus funciones de privacidad exclusivas: el "modo de protección".



El diseño de titanio y cuero proporciona a Solarin un aspecto sofisticado.

Pero su pantalla tiene resolución 2K (Quad HD), en lugar de 4K (Ultra HD).



Cuenta con el sistema operativo Android Lollipop (de 2014), en lugar de su sucesor, Android Marshmallow. Y su procesador Qualcomm es un modelo del año 2015.



Aún así, Sirin Labs cree que sus características de seguridad y otras tecnologías de alta gama atraerán a los más adinerados.



Cifrado de alta seguridad



"El nivel de seguridad del celular de Sirin para las llamadas encriptadas cuenta con un cifrado de algoritmos AES (el esquema de cifrado por bloques Advanced Encryption Standard) de 256 bits", le contó a la BBC Tal Cohen, director ejecutivo de Sirin Labs.



"Llevaría años tratar de penetrar esos algoritmos. Incluso a las agencias (de seguridad) les costó mucho descifrarlos".



Según el director ejecutivo de Sirin Labs, Solarin cuenta con unos algoritmos casi imposibles de descifrar.



"Además, tenemos la plataforma de vigilancia de la compañía Zimperium, que nos permite asegurarnos de que no hay ningún malware, spyware u otro elemento malicioso en el celular", dijo Cohen.