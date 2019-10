Valverde: "Evo miente y Paco busca callar medios"

El periodista Carlos Valverde ratifica su denuncia sobre un presunto tráfico de influencias en el caso Zapata, acusa al presidente Evo Morales de estar mintiendo y asegura que lo único que quiere la ministra de Comunicación, Marianela Paco, es meter miedo y callar a los medios de comunicación para evitar la cobertura del caso de la exnovia del primer mandatario.



En una entrevista exclusiva con EL DEBER, Valverde -que se mantiene a buen resguardo por temor a ser detenido-, dijo que el presidente Evo Morales "en el caso del tráfico de influencias, miente, por lo menos no dice la verdad (...) El presidente no puede evadir a su responsabilidad, Gabriela Zapata Montaño tiene poder porque el presidente se lo dio. No se olvide que ella, en algún momento, incluso tuvo resguardo policial. No hay forma en que Zapata no haya tenido un poder gracias a su relación con el presidente. Aquí hay un hecho que es cierto, el presidente Morales genera toda esta situación. Yo creo que es tiempo de que asuma su responsabilidad".



"Este caso no se puede caer, el problema es que quieren casar el niño con el tráfico de influencias, cuando es otra cosa. Si estuviéramos en un país mucho más serio y ordenado, el presidente estaría siendo investigado o procesado por tráfico de influencias si esto fuese Brasil o en algún país más serio que el nuestro. Desde 2010, la novia del presidente vive y ha vivido en las esferas del poder", enfatizó.



Según Valverde, Morales se encuentra en un estado de "indefensión", porque nadie de su entorno ha sido capaz de investigar a fondo si Zapata estuvo embarazada, si tuvo al hijo, si el niño se murió o dónde está enterrado. "¿Será posible que esté tan solo el presidente? ¿Lo usan tanto, lo sacan a discursear, lo ponen a un lado y al otro, y no hay nadie que le cuide sus espaldas?", se preguntó.



Con relación a las últimas declaraciones de la ministra de Comunicación, Valverde consideró que estas muestran una "desesperación del Gobierno por acallar todo". "Detienen a la señora Pilar, a los abogados -cuyo caso no han explicado bien- pero pareciera que defender a un cliente como abogado es un delito, veremos qué pasa ahí. Yo siento una presión, no de todo el Gobierno, pero la señora (Marianela) Paco está siendo terriblemente abusiva en el uso de su cargo, agrediéndome de forma permanente y creo que tiene la intención de lograr que se me detenga. No le voy a dar el gusto", declaró.



"Lo que veo es que en este momento se quiere sentar la mano a los medios de comunicación para que no hablen por la vía mía, pero me parece un error porque hay periodistas mucho más valiosos que yo en este país. La escuchamos a la ministra muy prepotente y sin conocimiento de nada, cómo se le ocurre decir que no muevo el tribunal de imprenta, si usted escucha sus cantinfleadas, pero claro ella es la ministra que la sacan para que salga a decir todo, porque no tienen ya más gente y saben que esto no está bien, así no van a sacar nada, se van a equivocar demasiado", argumentó el comunicador.



Valverde dijo que no se declara en la clandestinidad, pero que prefiere no exponerse mucho. "Salí en la mañana, compré los periódicos, pero no estoy muy visible porque la ministra dice que tengo que atenerme a ciertas cosas, tampoco voy a estar exponiéndome para que me detengan. Detenerlo a uno es fácil, salir es lo difícil, sobre todo en un Gobierno tan abusivo. Voy a seguir saliendo en la televisión, pero tengo que tener cuidado, yo sé lo que es esto, he peleado contra dictaduras que muy fuertes, contra García Meza, por lo que estoy dispuesto a asumir el riesgo", dijo.



El comunicador, que en febrero denunció el supuesto tráfico de influencias, ratificó que de darse el caso se someterá a un tribunal de imprenta porque "no mintió" y lo único que hizo fue mostrar documentos oficiales sobre el tema del niño.



El miércoles, la ministra de Comunicación informó de que el Ejecutivo se tomará un margen de tiempo para ver "si los tribunales de imprenta actúan de oficio (en el caso Valverde) o sus organismos, en este caso él pertenece a la ANP de Santa Cruz".