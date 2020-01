Defensor de la eutanasia justifica su decisión

El diario El País difundió este jueves un video en el que un español con una enfermedad degenerativa y que luchaba por legalizar el suicidio asistido, prohibido en España,", dice José Antonio Arrabal López, de 58 años, casado y con dos hijos, al comenzar la grabación de poco más de dos minutos divulgada en el portal de internet del diario."Ya no puedo ni levantarme de la cama, ni acostarme, no puedo darme ni la vuelta, no puedo vestirme, desnudarme, no puedo limpiarme, no puedo comer ya solo", explicaEl País muestra como el hombre agarra unay deja el audio de la ingestión sobre una pantalla en negro.El diario indica que Arrabal López, mientras su familia no estaba en casa, y grabó el procedimiento en soledad para no implicar a nadie.El Código Penal español castiga con c(ELA o enfermedad de Lou Gehrig), una afección que va paralizando la musculatura voluntaria, lo que a su juicio equivalió a "una sentencia de muerte".Si en España fuera legal el suicidio asistido, dice en el video, "aquí habría un doctor que me habría recetado la medicación y yo me la tomaría y moriría dulcemente"."Me parece", afirma.El hombrey evitar ser una carga para su familia, señaló el diario, que lo había entrevistado en varias ocasiones.Arrabal Lópezpara que España despenalice el suicidio asistido y la eutanasia, que hasta este jueves recogía más de 10.500 firmas.El, para permitir por ejemplo que un enfermo terminal rechace un tratamiento para prolongar su vida, pero descartó otra propuesta de ley para regularizar la eutanasia.La, mientras Suiza legalizó el suicidio asistido.