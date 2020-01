Alejandro Rioja Manrique: En dos años, Rioja pasó de vendedor callejero a millonario

Se iba el 2012 y Alejandro Rioja (21), cruceño, graduado del colegio Alemán, tramitaba un pasaje al corazón de las grandes empresas de tecnología en el mundo: California. Apostaba en grande. Marcelo Rioja (ingeniero civil) y Miriam Manrique (abogada), sus padres, le inculcaron desde niño a ser independente en sus cuentas.

Hasta esos días, Alejandro había aprendido el inglés, el alemán y ya tenía cinco medallas de oro como ganador nacional de las olimpiadas de matemática que organiza la UPSA. Ingresó a la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Lleva el quinto año en ciencias de la computación y en 2015 fundó Flux Ventures que incluye tres negocios millonarios que incluso cotizan en el mercado bursátil. ¿Cuáles son? En las próximas líneas conocerá los detalles.

La decisión de viajar

_ ¿Por qué decidió salir del país y mirar EEUU? ¿Ya hablaba inglés?

Sí. Desde pequeño aprendí el inglés. Decidí ir a estudiar a EEUU por las oportunidades que ofrecen las universidades americanas en términos de investigación y aprendizaje. Elegí California por Silicon Valley.



_ ¿Cuál era su situación económica al llegar a California?

Yo llegué solo a Los Ángeles, sin conexiones laborales, sin mucho dinero pero con una maleta llena de sueños.



_ ¿Qué leía antes de viajar? ¿Quiénes influyeron en su formación humana?

Creciendo, mi ídolo era Steve Jobs. Siempre me fascinó su empresa (Apple) y el diseño de sus productos. Estos principios los tengo muy en cuenta también en mis productos y empresas. Actualmente, tengo muchos ídolos e intento aprender de las cualidades y habilidades que ellos tienen. Por ejemplo, me gusta la habilidad de negocios de Richard Branson (Virgin Group), la actitud respetuosa de Roger Federer (tenista), la simpleza de Gandhi y los principios de inversión de Charlie Munger (Daily Journal). Además, mis amigos y círculos familiares son de gran influencia. Es por eso que soy muy cuidadoso al elegir con quién paso mi tiempo. Antes de viajar fundamos con otro socio Publicar.com.bo, una plataforma de publicidad basada en la web.



La apertura de mercados

_ ¿Dónde empezó a trabajar al llegar a EEUU?

Siempre tuve interés en hacer mis propios proyectos. Trabajar para otra persona simplemente no era lo importante para mí. Intenté crear varias fuentes de ingresos relacionadas con mis habilidades. A medida que iba convirtiéndome en un mejor empresario, mis negocios se solidificaron. Mis primeros negocios eran como ‘freelance’.



_ ¿Cómo empezó con la venta de cargadores? ¿Usted los fabricaba?

Mi empresa se fundó en junio de 2015, en una incubadora de empresas de mi universidad. La idea nació de la necesidad que vimos en el mercado de tener un cargador que sea delgado, elegante y fácil de poner en el bolsillo. Conseguimos una conexión con una fábrica mediante mi socio y empezamos a producir los cargadores Flux.



_ ¿Le dio temor salir a vender a las calles?

Durante los primeros días de la empresa salía a vender mi producto cara a cara a las calles de Santa Mónica. Estar expuesto a la cruda información de los clientes fue un gran ejercicio de aprendizaje (y muy difícil, también). Temor no me daba, pero sí un poco de ansiedad al rechazo. Después de unas cuantas ventas, esta ansiedad desa-pareció y pude vender tranquilamente. Haber leído libros sobre ventas y sicología me ayudó mucho.



_ ¿Tuvo un capital semilla para arrancar con Flux? ¿Cuánto invirtió?

La inversión inicial, la cual fue capital propio, fue de alrededor de $us 20.000 de mis ahorros.



_ ¿Por qué el nombre de Flux? ¿Tiene un propósito?

Estábamos buscando un nombre corto y fácil de memorizar en varios idiomas. Esto fue muy importante para crear nuestro branding y posicionar nuestra marca. Flux viene del latín ‘fluxus’ que significa flujo. En el caso de nuestros cargadores, esto es el flujo de electrones desde el Flux Charger al celular. En términos de la cultura empresarial, Flux también significa el flujo de ideas.



El producto y el mercado

_ ¿Cuántos modelos de cargadores comercializan y cuál es su elemento diferenciador?

Tenemos dos modelos del cargador (ambos en blanco y negro y con cables integrados) para iPhone y Android: el Flux Charger y el Flux Charger Plus. Esta es una de las características que nos diferencian de la competencia. El Flux Charger tiene un amperaje de 4.000 (para referencia un iPhone 6 tiene 1.810 de amperaje), pesa 88 gramos y cuesta $us 30. El Flux Charger Plus, con 10.000 de amperaje, pesa 200 gramos, incluye dos puertos USB extra y tiene un costo estimado de $us 60. Ambos cargadores tienen un dispositivo de carga inteligente que detecta el tipo de celular conectado y lo carga adecuadamente sin dañar la batería. Podemos personalizar el cargador con el logotipo de una empresa específica.



_ ¿Cómo consiguió que Flux esté entre los mejores cargadores portátiles, según mencionan algunas revistas?

Antes de introducir el producto, condujimos un estudio de mercado donde identificamos las deficiencias actuales de nuestros competidores: gran tamaño, mal diseño y sin cables integrados. Entonces, intentamos lanzar un producto que sea superior en esos aspectos.

Flux Chargers empezó a crecer cuando varias páginas de tecnología empezaron a hablar sobre nosotros. La primera fue Yahoo Tech, la cual conseguimos después de mandarle 10 correos al editor para que nos dé una oportunidad. Ellos nos nombraron número 1 y eso nos ayudó a atraer bastante interés por parte de nuestros clientes. Luego usamos esa reseña para entrar en muchas más páginas. Hasta hoy, 51 blogs hablaron muy bien de nuestros productos.



_ ¿De dónde adquiere su materia prima?

Los cargadores son fabricados en Shenzhen, China. Tenemos centros de distribución en Texas, Reino Unido y China.



_ ¿Cuáles son sus principales mercados de venta?

Estados Unidos y Reino Unido.



_ ¿Envían cargadores a sectores corporativos? ¿Si es así a qué empresas?

Hemos trabajado con marcas como Dollar Shave Club, Century 21st, entre otras. Lo que hacemos con esas marcas es proporcionarles los cargadores con el logo de su empresa para que ellos los utilicen como souvenir de marketing o como regalo a sus empleados. A empresas les vendemos aproximadamente 10.000 cargadores al año.



_ ¿Cuánto factura anualmente Flux Chargers?

La proyección para 2017 es de $us 3 millones.



_ ¿Cuáles son los otros negocios de Flux Ventures?

Flux Ventures fue fundada en 2015. Y la intención inicial era crear un holding así como lo hace Branson con Virgin Group. Además de Flux Charger, está Flux.LA, una consultora de de-sarrollo de software con la cual trabajamos con Google Glass, UCLA, y otras incluidas en Fortune 1000; Flux Capital, un fondo que invierte en empresas de tecnología y en la Bolsa de Valores de EEUU y Young Slacker, un canal Snapchat muy rentable que ayuda a conectar marcas con audiencias más jóvenes a través de marketing inteligente, crudo y sin editar. He tenido la oportunidad de trabajar con marcas como Nike+, Sprite, entre otras. Todo el grupo de empresas está valorado, según expertos, en $us 15 millones.

Proyectos y planes



_ ¿Qué nuevos productos o servicios está desarrollando Flux Ventures?

Flux Chargers se va a convertir en Flux Electronics cuando lancemos nuestros audífonos wireless a finales de año.



_ ¿Qué planes con Inston?

Inston (firma valuada en $us 20 millones) es una empresa con 20 patentes que está creando la nueva generación de memorias que va a reemplazar a la RAM (memoria de acceso aleatorio). Con Inston hemos demostrado que nuestra tecnología es 10 veces más rápida en lectura que RAM y Stt-Ram, utilizando 10 veces menos energía. Recientemente fui nombrado gerente general de esta empresa y voy a estar a cargo del desarrollo del producto y la atracción de talento. El plan es poner esta memoria en todas las computadoras en los próximos 10 años.



_ ¿Recibió alguna propuesta para vender su compañía? ¿de quién?

Sí, recibí una oferta de compra que decidí rechazarla porque tenía fe en que la empresa iba a valer más. Fue una decisión difícil, pero ahora mirando hacia atrás creo que fue una decisión acertada. Ahora no vendo la empresa hasta que haya una oferta pública de venta (IPO) en la bolsa de EEUU. Al estar estudiando Computer Science, también recibí varias ofertas de trabajo en las empresas tecnológicas, pero mi sueño era otro.



_ ¿Está en sus planes ingresar al mercado boliviano?

Quiero regresar una vez me retire, allá por el año 2050. Me gustaría llevar mis conocimientos empresariales, conexiones e ideas al país y poder incentivar aún más la creación de startups en Bolivia. Me gustaría ser presidente y finalmente crear un sistema de educación similar al de los países nórdicos. Lamentablemente, tampoco he conocido bolivianos en California.



_ Leímos que apoya otros emprendimientos en su tiempo libre..

Sí, soy un inversor en Everipedia (una firma valorada en $us 22 millones y con más páginas que Wikipedia), Snapwire (valuada en $us 5 millones) y Bolder Bands (Con $us 6 millones en ventas). Como hobby me gusta rapear con mi alter ego Young Slacker.



_ ¿Cuál es su próxima meta empresarial a perseguir?

Quiero que Flux Ventures se convierta en un holding como Nestlé, Procter & Gamble o Virgin Group con varias empresas en distintos sectores. La meta es 100 empresas en 100 industrias. Quiero impactar a 1.000 millones de personas. Asimismo, me gustaría crear mi desarrollador propio de más startups y pensar, por ejemplo, en Flux Real Estate, Flux Records (al igual que los OG Virgin Records con mi propia canción de rap), Flux Hotels y una aplicación móvil