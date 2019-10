Impiden a legisladores pugnar en alcaldías

Rebeca Delgado denunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prohibió a los actuales diputados y senadores postularse para las alcaldías, subgobernaciones, corregimientos, concejos municipales, asambleas departamentales y ejecutivos seccionales. Sin embargo, esa prohibición no corre para candidatos a las gobernaciones.



La denuncia surgió un día después de que el TSE?aprobara una circular en la que instruye a los tribunales electorales cumplir el parágrafo I del artículo 285 de la Constitución, que establece los requisitos para ser candidatos a cargos ejecutivos de los gobiernos autónomos.



Delgado señaló que esta resolución se asumió para excluirla desu pugna por la Alcaldía de Cochabamba. “Esta circular es la demostración más clara de la vulneración de los derechos políticos. No nos permiten candidatear y esto significa la eliminación de candidaturas regionales”, señaló y afirmó que no se prohibió que los asambleístas sean candidatos a gobernadores, como el caso de Juan Carlos Cejas, que es candidato del MAS a la Gobernación de Potosí.



Delgado recordó que en los últimos comicios hubo legisladores que fueron electos, como Gabriela Montaño y Nélida Sifuentes, ambas del MAS, que fueron asambleístas entre 2010-2015 y también reelectas en los comicios de octubre. En esa elección el MSM denunció que la candidata a diputada del MAS Betty Yañiquez no postuló en la circunscripción donde vive. El TSE?no dio curso a esa queja.



Ayer, el senador cruceño de CN Germán Antelo y el masista disidente por Potosí Eduardo Maldonado presentaron sus renuncias al Senado para habilitar sus candidaturas, pues el primero pugnará por la Gobernación cruceña y el segundo por la potosina