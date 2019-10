Proliferan las ferias de ropa usada en Santa Cruz

Pese a que la internación de ropa usada al país está prohibida, en la ciudad de Santa Cruz proliferan las ferias en las que se venden prendas de segunda mano, en especial en barrios populosos como el Plan 3.000, Villa Primero de Mayo, Los Lotes, Pampa de la Isla, Virgen de Luján, 2 de Agosto, entre otros.



Félix Nicasio, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria (Cadepia), lamenta que varios pequeños talleres de costura han tenido que cerrar al no poder hacer frente a la competencia. Lamentó que el Gobierno no tome acciones concretas en favor de la producción boliviana.



“El mercado está saturado de ropa usada, pese a que está prohibida su internación, ¿pero qué pasará?, cómo harán para introducir estas prendas al país, seguramente hay funcionarios aduaneros que están recibiendo coimas (pagos). Hemos viajado a la ciudad de La Paz, buscábamos reunirnos con el presidente Morales, pero no se pudo y continuamos en este callejón sin salida”, declaró Nicasio.



El Decreto Supremo 28761 prohíbe la internación de ropa usada en el país



Ferias de ropa usada



La venta de ropa usada en la ciudad de Santa Cruz al principio estaba centralizada en la avenida Cumavi todos los jueves; desde allí fueron proliferando las ferias en distintas partes de la ciudad. En el Plan 3.000 se ha formado una que consta más de tres kilómetros, en donde solo atienden los domingos;, el mismo día se sitúa otro punto en la avenida Santos Dumont, entre cuarto y quinto anillo.



En la villa primero de Mayo también hay otra en la zona de la avenida Tres Pasos al Frente, otro punto se instaló al frente de la plaza El Mechero del Plan 3.000, en la zona de Los Lotes cerca al mercado también hay otro punto de venta.



Cadepia ha observado que en todos los centros de abastecimiento de los barrios que están fuera del cuarto anillo paralelamente se han abierto puestos en donde comercializan las prendas usadas.



Desventaja para el sector formal



Un bermudas de producción nacional cuesta 95 bolivianos; ese mismo bermudas americano usado se lo encuentra entre 40 y 50 bolivianos en las ferias; una polera hecha en Bolivia cuesta 80 bolivianos, la misma prenda americana la venden a 50 y 60 bolivianos. En cuanto a precios, el sector formal se encuentra en desventaja.





