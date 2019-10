Obama pide a líderes de África no perpetuarse

El presidente estadounidense Barack Obama condenó el martes a los líderes africanos que se aferran al poder, y dijo que Estados Unidos está junto a África en la lucha contra el terrorismo, en un discurso pronunciado en la sede de la Unión Africana (UA) en Adís Abeba.



Pide erradicar la corrupción



Obama exhortó además a los dirigentes africanos a erradicar la corrupción y a desarrollar la democracia y las libertades.



"El progreso democrático de África está en peligro cuando los dirigentes se niegan a dejar el poder al término de su mandato", dijo Obama, en el primer discurso de un presidente estadounidense ante la UA.



Obama dijo que Estados Unidos está junto a África para combatir el "terrorismo" y enfrentar los conflictos. "Cuando África enfrenta el terrorismo y la guerra, Estados Unidos está junto a ustedes", dijo Obama.



Barack Obama también insistió en la lucha contra la corrupción, a la que calificó de "cáncer", algo indispensable para afianzar el desarrollo. "La corrupción existe en todo el mundo", pero "en África la corrupción aspira miles de millones de dólares de la economía, dinero que podría ser utilizado para crear empleos, construir hospitales y escuelas", señaló Obama.



Obama llama "asesinos" a grupos terroristas



Por otra parte, el mandatario de EEUU pidió hoy que los grupos terroristas como Boko Haram, Al Shabab o el Estado Islámico "sean llamados por lo que son, asesinos", y los desvinculó del Islam, pues "millones de musulmanes africanos saben que Islam significa paz".



"El progreso de África también dependerá de la seguridad y la paz porque una parte esencial de la dignidad humana es estar a salvo y libre de todo miedo, pero los terroristas siguen atacando a civiles inocentes", dijo Obama, que concluye hoy su primera visita oficial a Etiopía, en un discurso pronunciado ante la Unión Africana.



EEUU garantiza apoyo contra el terrorismo



Obama recordó que Estados Unidos seguirá apoyando "a los países africanos que luchan contra el terror" con entrenamiento y apoyo logístico para contribuir a mejorar las fuerzas de paz de la Unión Africana.



Según el mandatario norteamericano, en otoño Naciones Unidas celebrará una cumbre sobre seguridad en la que, entre otras cuestiones, se fortalecerá la cooperación entre la comunidad internacional y la Unión Africana.



Sin embargo, la lucha contra el terrorismo "nunca triunfará si no logramos solucionar las causas que los terroristas explotan, si no creamos confianza entre todas las comunidades y no respetamos el imperio de la ley", dijo.