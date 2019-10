Evo asegura que el papa llegará en julio a Bolivia

El papa Francisco visitará Bolivia en julio de este año, en una gira sudamericana que abarcará también a Paraguay y Ecuador, informó este lunes el presidente Evo Morales.



"No me he reunido (con el Papa), pero he recibido este mensaje: en julio va a estar. Él llega primero a Paraguay, (luego a) Bolivia y Ecuador, pero no sé exactamente cuántos días va a estar en Bolivia", declaró el mandatario a la prensa.



Morales, que se entrevistó con el pontífice en El Vaticano en octubre pasado, reveló que "él me dijo "quiero visitar La Paz, quiero visitar La Paz", dos o tres veces me ha repetido", a pesar de la dificultad de los 3.600 m de altitud de esta ciudad.



Morales anunció en diciembre la posibilidad de una visita papal y alentó entonces esperanzas de que el pontífice ayude a Bolivia "en temas internacionales", en aparente alusión al diferendo marítimo que mantiene con Chile.



Santiago desestimó luego esa posibilidad y declaró que el centenario reclamo marítimo de Bolivia de una salida soberana al Pacífico es un tema bilateral.



Evo ha dicho más de una vez estar dispuesto a zanjar este centenario asunto en negociaciones directas con Chile.



El litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya busca, en esencia, que ese tribunal obligue a Chile a encarar una negociación formal sobre el reclamo de La Paz.



Morales, que está enfrentado con los obispos bolivianos pues cree que sintonizan con la oposición, sostuvo una reunión preliminar con la jerarquía eclesiástica en diciembre último para coordinar la llegada del pontífice.



El fallecido papa Juan Pablo II ha sido el único pontífice en visitar Bolivia, en 1988.



Bolivia, de mayoría católica, es un estado laico desde 2009, cuando fue reformada su Constitución que hasta entonces consideraba el catolicismo como la religión oficial.