Caos en Bruselas ante un posible 'ataque terrorista'

Varias alertas de bomba, que han obligado a evacuar estaciones de metro y tren, y la agresión a dos agentes en lo que se sospecha que podría ser un ataque terrorista, han causado este miércoles el caos en el centro de Bruselas.



Por la tarde una doble alerta de bomba, comunicada por llamada telefónica y que se levantó poco después, ha afectado a las estaciones de Charleroi Sur y del aeropuerto, lo que ha acarreado su evacuación y la interrupción del tráfico ferroviario durante más de hora y media, lo que afecta a las conexiones por tren en todo el país y a los vuelos programados.



En particular, se ha producido el desalojo de esa estación de la ciudad y se han adoptado medidas de seguridad en el aeropuerto de Gosselies, tras una llamada telefónica anónima a los servicios de seguridad que alertaba de la explosión de varias bombas a las 10:00 am. hora boliviana.



Con anterioridad, otra alerta similar ha obligado a evacuar la estación del Norte de Bruselas y ha provocado además la interrupción de la circulación de trenes y tranvías.



Estas alertas se han sumado a la agresión sufrida por dos policías, en una acción con tintes de ataque terrorista.



La agresión fue perpetrada por un hombre con un cuchillo, en un suceso que la Fiscalía federal sospecha que podría ser un ataque terrorista, indicó un portavoz del Ministerio Público.,



Se trata de un "posible atentado contra policías", según confirmó Eric Van der Sypt, de la Fiscalía federal.



El presunto agresor es Hicham D., nacido el 26 de abril de 1973 y de nacionalidad belga, según un comunicado del Ministerio Público, que ha precisado que el domicilio del sospechoso ha sido registrado y que no se han encontrado armas de fuego ni explosivos.



Uno de los agentes resultó herido en el cuello y el segundo en la región abdominal, aunque en ninguno de los dos casos se teme por sus vidas.



El asaltante se intentó dar a la fuga, pero fue detenido poco después por una patrulla policial que le disparó en la pierna, aunque su estado de salud no es grave y está previsto que sea interrogado en las próximas horas.



El agresor no hizo ninguna reivindicación tras este ataque, y un tercer policía que intervino en la detención resultó herido leve.



Las alertas de bomba recibidas este miércoles han coincidido con la celebración en Bruselas de la conferencia internacional de donantes en favor de Afganistán, que pretende recabar fondos de ayuda a ese país.