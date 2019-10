Aparecen aves rapaces y carroñeras en la plaza de Santa Cruz

La habitual tranquilidad de la plaza 24 de Septiembre de la ciudad de Santa Cruz se vio interrumpida en los últimos días por la extraña presencia de aves que no son habitantes comunes del lugar, como sucede con las palomas.



Este viernes, los visitantes de la plaza se sorprendieron al encontrar varias palomas muertas, cuyo victimario fue presuntamente un ave rapaz que se encontraba en este lugar. Se sospecha de un par de águilas pequeñas que suele esconderse entre los árboles, según cuentan gendarmes municipales que resguardan la zona.



Pero no es la única especie extraña que se vio rondando en estos días. En un recorrido realizado por la plaza central cruceña, a la búsqueda de las aves rapaces, también se pudo constatar la presencia de suchas, pequeños buitres negros que se alimentan de desperdicios y restos de animales muertos.



Hasta el momento no se conoce ninguna explicación certera de la extraña aparición de estos animales.



A pesar de que se dijo que la presencia de las palomas disminuyó por la llegada de otras aves, se pudo evidenciar que estas aún siguen paseando en gran número al interior de la plaza y sus cercanías.,