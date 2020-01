Top 10 de los escándalos que sorprendieron a Hollywood en 2016

2016 agitó con fuerza a la farándula hollywoodiense. Prueba de ello es la ruptura de Angelina Jolie y Brad Pitt, una de las parejas más estables de la industria. Precisamente por eso hicimos un recuento de los 10 escándalos que sorprendieron a Hollywood en este año que está por terminar.



El día después de la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt:

La noticia que movió los cimientos de Hollywood fue el fin del romance de esta pareja, que en 2014 contraían matrimonio en una ceremonia a la que asistieron sus hijos. Fueron 12 años de relación que la pareja, decidió desechar luego de que un incidente diera pie a que la prensa rosa se interesase en el futuro de la popular pareja conocida como 'Brangelina'. Y es que en septiembre un incidente puso a la pareja en los titulares de cuanto tabloide fuese publicado en Europa. Durante un vuelo entre Francia y los EEUU Pitt actuó con violencia contra su esposa e hijos y fue el mayor Maddox, quien debió interponerse entre la pareja. Tras una investigación por la Policía estadounidense, Pitt y Jolie dieron por terminado su matrimonio y ahora luchan por los afectos de sus pequeños y los derechos de la tutela.

Johnny Depp y las acusaciones de violencia doméstica:



El actor fetiche de Tim Burton llegó a las noticias en 2016, luego de que su hasta entonces esposa, Amber Heard, pidiese sorpresivamente el divorcio en mayo. ¿Los motivos? De acuerdo al abogado de la rubia, la actriz había sufrido años de abuso sicológico y físico a manos de Depp. Aunque ambos llegaron a un jugoso acuerdo en agosto, en el que Heard recibió cerca de 7 millones de dólares (que posteriormente donaría a una causa benéfica), la bella exmodelo se convirtió en protagonista de un video en apoyo a las víctimas de la violencia doméstica en noviembre.

Ryan Lochte: de las Olimpiadas a un reality de TV



Todo comenzaría cuando Ryan Lochte, un nadador de EEUU, aseguraba haber sido asaltado durante la competencia olímpica en Río de Janeiro; sin embargo, luego de las investigaciones se supo que él y sus tres compañeros habían mentido a las autoridades... y al país entero, siendo suspendido por 10 meses. El deportista buscaría la redención con una participación en el reality de TV Dancing with the stars, un evento que tampoco logró conquistar.

Kanye West vs. Taylor Swift:



Luego de un incidente público en el que West dejó mal parada a Taylor Swift en la ceremonia de VMAs 2009, ambos han sido objeto de rumores de una enemistad que va más allá del ámbito profesional. Este año no ha sido la excepción, primero con el lanzamiento de un polémico videoclip de West titulado Famous, en el que la cantante aparecía desnuda en la cama con el moreno (por cierto, la canción dice: "Siento que Taylor y yo podríamos hacer el amor. ¿Por qué? Hice a esa zorra famosa"). Kim Kardashian aseguraba con la evidencia de unos audios telefónicos que la canción contaba con la venia de la rubia estrella pop. Algo que Taylor inmediatamente rechazó.

La favorita que murió antes de su estreno en Hollywood:



Críticos de todo el planeta apostaban por el trabajo del director de color Nate Parker, Birth of a nation (El nacimiento de una nación), un filme que recogía los abusos en épocas de la esclavitud estadounidense. El calor que acompañaba a la cinta se apagaría como en el Ártico cuando se revelasen pruebas en agosto de una denuncia de 1999 contra el director y un compañero. Ambos habían sido acusados en ese entonces de violar estudiantes blancas en la Universidad de Penn State. Peor aún, la publicación Variety desvelaría que en 2012 una de las víctimas se suicidó. Con cada noticia, el futuro del joven director iba en declive y por supuesto el del filme.

¿Los Óscars son muy blancos?



Con el hashtag #OscarsSoWhite millones de personas acusaban a la Academia de apostar por actores blancos y no darle el espacio merecido a talentos de color, tras las nominaciones a los Óscar 2016. Spike Lee y Jada Pinkett Smith fueron algunos de los nombres que se unieron en una campaña para boicotear el evento. Aunque aún no se conocen los candidatos a los premios en 2017, se espera que este año se apueste por mayor diversidad con cintas voceadas a participar de la noche de premiación... Moonlight y Fences, solo por nombrar algunas.

'Blanqueamiento' de la pantalla grande:



Este año, el uso de actores blancos para interpretar personajes asiáticos u otros ha encendido la conversación social. Por un lado, grupos de apoyo a la diversidad en las artes se han pronunciado sosteniendo que existe en Hollywood una tendencia por 'blanquear' la pantalla grande. Ejemplos claros son: Doctor strange y la transformación del monje tibetano (The ancient one) en una Tilda Swinton céltica; y el cambio de un rostro asiático en la próxima a estrenarse Ghost in the shell por Scarlett Johanson en el papel de Motoko Kusanagi.

Donald Trump vs. Hollywood:



A pesar de haber ganado las elecciones en EEUU, Donald Trump tiene un difícil trabajo acercándose a Hollywood. Y es que desde que se iniciase su candidatura el conductor de “The apprentice” nunca contó con el apoyo de figuras reconocidas de la pantalla grande. De hecho, celebridades como Meryl Streep, Katy Perry, por mencionar solo algunas, apoyaron hasta el exceso a Hillary Clinton. Incluso hoy en día los ataques continúan, hace tan solo unas semanas Trump era nuevamente imitado hilarantemente por el actor Alec Baldwin, en un segmento de Saturday night live.

La familia Osbourne: el antes, el después... y el ahora:



Los conocimos en el reality de TV, The osbournes, Ozzy y Sharon eran una pareja a carta cabal. Ella lo cuidaba y él la idolatraba. O al menos hasta que apareció otra mujer. El 2016 vio cómo este romance llegaba a su final y ella lo abandonaba dolida por el engaño. Meses después, sin embargo, retomarían la relación.

Taylor Swift + Calvin Harris = ¿Amor por siempre?



La estrella pop más importante de los últimos 5 años es bien conocida por sus romances, y más que por ellos por el fin de sus relaciones. Por su agenda han pasado figuras como: Jake Gyllenhall, Harry Styles, Eddie Redmayne... Pero fue su romance con Calvin Harris, un DJ aclamado, en el mundo el que se convertiría en su verdadero amor. Al menos hasta la aparición de Tom Hiddleston, por quien profesaba un amor profundo a solo días de confirmar la ruptura con Harris. Esta última relación tampoco llegaría a buen puerto. Y solo tres meses después de iniciada, en septiembre de este año daba también por concluida la relación con el actor de Thor.