Protesta de ‘mañaneros’ deriva en violencia

Alrededor de una decena de personas heridas fue el saldo del enfrentamiento ocurrido ayer por la mañana entre gendarmes municipales y los llamados ‘mañaneros’, durante la marcha protagonizada por los comerciantes, exigiendo a la Alcaldía que se les permita vender los miércoles y sábado en el cuarto anillo, inmediaciones de la Feria Barrio Lindo.



Todo ocurrió porque los gremiales intentaron llegar hasta el Concejo Municipal, supuestamente para tomarlo, pero un grupo de gendarmes les cerró el paso, por lo que los gremiales quisieron romper la barrera a la fuerza, pero fueron golpeados.



El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad, a pocos metros del Concejo, donde gendarmes bien armados habían colocado vallas metálicas para impedir el paso de los ‘mañaneros’. Cuando estos intentaron por la fuerza romper esta barrera la seguridad municipal respondió con golpes producidos por los laques, empujones y patadas. Algunas mujeres de la tercera edad y madres con hijos en brazos fueron agredidas.



Del lado de los gremiales también hubo empujones, puñetes y botellazos. Las botellas que los "mañaneros" habían llenado con piedritas como sonajera y hacer más ruidosa su protesta, fueron utilizadas para arremeter contra los gendarmes.



Los golpes, palazos y empujones iban y venían de ambos bandos. Los comerciantes lograron abrirse paso y avanzaron hasta apostarse en la puerta de ingreso del Concejo, sobre la calle Sucre, y otro grupo, en el garaje, sobre la Chuquisaca, y los enfrentamientos no cesaban. Nemías Pizango (31) fue la primera baja de los ‘mañaneros’, con una herida en la frente, y Beatriz Flores, la segunda.,

Intervino el comandante

En el ingreso del garaje del Concejo los esperaba el comandante departamental de la Policía, coronel Sabino Guzmán, que pidió a los manifestantes no provocar desmanes ni causar destrozos, porque de lo contrario iba a intervenir la fuerza del orden.



Guzmán ingresó al interior del edificio municipal y luego de unos minutos salió para hablar con René Troncoso, dirigente de los ‘mañaneros’. Le dijo: “En el Concejo no hay nadie, ninguna autoridad; están en su derecho de protestar, pero no queremos destrozos y deterioro, queremos evitar enfrentamientos entre personas”.



El jefe policial abandonó el lugar después de que los dirigentes se comprometieran a no tomar los predios del Concejo ni cometer destrozos.



Mientras tanto, las ambulancias de la Unidad Municipal de Emergencias trasladaba a los gremiales y a los gendarmes heridos al hospital San Juan de Dios, a los primeros, y al hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud, a los segundos. Minutos después fueron dados de alta porque sus lesiones no eran graves.



Mientras los heridos eran socorridos, la muchedumbre de gremiales continuaba con la protesta. Un muñeco vestido de negro que personificaba al secretario de Seguridad Ciudadana, José Negrete, fue golpeado y luego quemado, en medio de gritos de los comerciantes que pedían su renuncia.



Gremialistas informales del Plan Tres Mil y de La Ramada respaldaron a los ‘mañaneros’ en la marcha.



Troncoso reiteró que su sector está dispuesto a pagar patente al municipio, pero piden quedarse en los alrededores de la Feria Barrio Lindo, así también que se respete el acuerdo logrado con el anterior secretario de Defensa Ciudadana, que según él, establece vender de 6:00 a 9:00.



Contrademanda

El abogado de los gremiales, David Orellana, anunció un proceso legal contra Negrete por discriminación, atentado contra el derecho al trabajo y por causar lesiones graves e intento de asesinato, haciendo referencia a los gremiales que resultaron heridos en la gresca.



Negrete no da marcha atrás

El secretario de Defensa Ciudadana de la Alcaldía aseguró que no dará marcha atrás en hacer cumplir las leyes y llevar adelante el plan de reordenamiento de mercados, entre los que se encuentra la feria.



Negrete dijo que cuenta con el apoyo del ejecutivo y del Concejo Municipal, por lo que los "mañaneros" no tienen más alternativa que reubicarse en otros mercados. Nuevamente les ofreció el predio ubicado en la radial 10 y quinto anillo. Con respecto a su renuncia, indicó que solo el alcalde Percy Fernández tiene potestad para sacarlo del cargo.



En vigilia en sus puestos

A las 17:00, tal como instruyeron sus dirigentes, los ‘mañaneros’ empezaron a instalarse en las inmediaciones de la Feria Barrio Lindo, a modo de vigilia y para no ser desalojados por los gendarmes y la Policía, tal como ocurrió el sábado y miércoles pasado.



Al tomar conocimiento de la situación, desde la Alcaldía se instruyó que gendarmes, personal de Tráfico y Transporte y de la unidad de Control de Productos despejen el área en la madrugada. Hasta el cierre de esta edición los más de 1.200 ‘mañaneros’ continuaban en vigilia, aunque nerviosos ante el temor de ser reprimidos por la fuerza del orden. “No nos van a mover. Si algo nos pasa, será responsabilidad de Negrete”, dijo Troncoso,

Los comerciantes quemaron un muñeco que personificaba al secretario municipal de Defensa Ciudadana, José Negrete