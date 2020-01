Temer contraataca y denuncia pruebas "manipuladas"

El presidente brasileño Michel Temer decidió resistir al aluvión de acusaciones de corrupción y a los pedidos de renuncia desde su propia base aliada, alegando este sábado que las pruebas presentadas en su contra fueron "manipuladas".

Aduce que las acusaciones en su contra se basan en "una grabación clandestina manipulada y adulterada con objetivos claramente subterráneos".

"Seguiré al frente del gobierno", agregó el mandatario conservador en su segundo discurso a la nación desde que el diario O Globo sacó a relucir el miércoles el contenido de una grabación en la cual daba un presunto aval a un empresario para comprar el silencio del exdiputado Eduardo Cunha, encarcelado por corrupción.

Las acusaciones se basan principalmente en delaciones premiadas de ejecutivos del gigante mundial de la alimentación JBS, entre ellos sus dueños Joesley y Wesley Batista.

El Supremo Tribunal Federal (STF) abrió desde entonces una investigación sobre el caso y la Fiscalía lo acusó el viernes de "obstrucción a la justicia" para impedir el avance de la operación "Lava Jato", que indaga el pago de sobornos en Petrobras, en una trama con más políticos donde hubo posible corrupción y organización criminal.

Pero Temer afirmó que "no existe nada de eso en la grabación, ni siquiera habiendo sido adulterada. Y no existe porque no compré el silencio de nadie", remarcó en un mensaje sin derecho a preguntas.

Citando un reporte publicado por el diario Folha de S.Paulo, el presidente dijo que su conversación con Joesley Batista fue objeto de una "edición" y que la grabación se incluyó en el expediente "sin una adecuada averiguación".

Por eso, prosiguió, "hemos pedido hoy al STF que suspenda la investigación, hasta que se verifique la autenticidad de la grabación clandestina".

En su defensa, el presidente aseguró que no contradijo a Batista cuando este le explica que estaba pagando sobornos o tratando de manipular a fiscales a su favor, porque "pensaba que estaba inventando esa historia" dentro de la "fanfarronería" que le caracteriza.

Temer fue más allá y dijo que el empresario cometió "el crimen perfecto" porque, consciente del "caos" que generaría en Brasil su grabación, obtuvo beneficios millonarios "en menos de 24 horas" al vender acciones y comprar millones de dólares antes del desplome de mercados el jueves.

Y el dueño de JBS "está libre y suelto, paseando por las calles de Nueva York", repudió el mandatario.

Erosión política

Temer trata de contener la erosión de su mayoría en el Congreso, que hasta ahora permitió contrarrestar su impopularidad récord y votar las polémicas medidas de austeridad con las que espera sacar al país de la peor recesión de su historia.

Este sábado, el Partido Socialista Brasileño (PSB) decidió salir del gobierno. "Vamos a pedir la renuncia inmediata del presidente", declaró el dirigente del PSB Julio Delgado, tras una reunión de esa formación en Brasilia.

El partido tiene 35 diputados y el ministerio de Minas y Energía, cuyo titular aún no se sabe si dimitirá o, de lo contrario, si será expulsado del partido.

O Globo, que forma parte del poderoso Grupo Globo, afirmó el viernes en un editorial que el jefe de Estado "perdió las condiciones morales, éticas, políticas y administrativas para seguir gobernando". Partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales convocaron el domingo a protestas en todo el país con la consigna "¡Fora Temer!".

El expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), favorito para la contienda electoral según todas las encuestas, exigió también la renuncia inmediata de Temer y la convocatoria a elecciones directas.

"Queremos que Temer salga ya, pero no queremos que un presidente sea elegido indirectamente", dijo el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en un acto en Sao Paulo, donde por primera vez dejó entrever que su candidatura puede peligrar por "la justicia" y su salud.

Las elecciones directas exigirían una reforma constitucional, porque la carta magna brasileña prevé que en caso de vacancia del poder en la segunda mitad de un mandato, el Congreso elija al reemplazante en un plazo de 30 días, para completarlo.

Si Temer consigue evitar un impeachment, tendría que enfrentar a partir del 6 de junio la reanudación del proceso en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de una denuncia que podría llevar a la anulación de las elecciones de 2014, en las cuales resultó reelecta la fórmula Dilma Rouseff-Michel Temer.

Temer llegó al poder hace un año tras la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, de quien era el vice, con la intención de completar el periodo 2014-2018.