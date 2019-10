Los ingenieros sugieren a la ABC crear un departamento integral

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) inspeccionó con el Viceministerio de Transporte, la ABC y los transportistas el colapsado puente San Pedrito. El ingeniero Carlos Estrada, integante de la comisión, afirmó que el colapso se generó a causa de las lluvias y no por problemas en su estructura. Argumentó que al tratarse de una quebrada se complica el terreno con las lluvias.



No obstante, dijo que muchos puentes tienen más de 27 años y se los construyó en base a la capacidad de los camiones existentes en esa época. Sugirió a la ABC la creación de un departamento integral (ingenieros civiles, geológos y otros) para determinar acciones y prevenir cualquier problema.



“Nos han dicho que los otros puentes no tienen ningún riesgo. No hemos hecho una inspección puente por puente. Para hacer este tipo de trabajo se tiene que hacer muchos estudios. Hay deformaciones que están fuera del alcance de la vista”, acotó.