Notaria dice que certificado de hijo de Zapata es legal

La oficial de Registro Civil Ivette Gonzales Égüez, que fue la responsable de la inscripción del falso hijo de Gabriela Zapata y del presidente Evo Morales, se presentó ayer a declarar ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y ratificó la legalidad del certificado de nacimiento emitido. Además dijo que el documento está vigente porque nunca fue notificada con la anulación de la partida.

“Para mí (el documento) se encuentra vigente y legal porque no sé si se ha demostrado que el certificado de nacido vivo es falso. Mi certificado (expedido) es legal porque no se me ha notificado con ninguna orden judicial, tampoco se ha hecho ninguna impugnación por parte de los padres”, afirmó la testigo de la Fiscalía.

Vanos fueron los intentos de la defensa de Zapata por invalidar ese documento porque, según el abogado Jorge Tamayo, este juicio es por legitimación de ganancias ilícitas y la introducción de esta prueba no tenía nada que ver con el proceso. Tamayo recibió el apoyo de la defensa de Cristina Choque; la abogada Martha Requena dijo que se debían preservar derechos de un menor que se desconoce si existe o no.

Pero el fiscal Daniel Ayala respondió que el certificado prueba la declaración de Eduardo Velásquez Suárez, quien relató que en 2010 Zapata se presentó exhibiendo el certificado para obtener favores y trato preferencial en las oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Los argumentos convencieron a los jueces, que aceptaron la prueba y recibieron las declaraciones de la oficial de Registro Civil. Gonzales relató que cuatro personas se presentaron en sus oficinas, los padres del supuesto menor, Zapata y Morales, además de dos testigos; luego dijo que la exejecutiva de la CAMC acudió otras dos veces para obtener duplicados.

En su declaración testifical, el martes 21 de marzo, la expareja del presidente señaló que demostrará que nunca tramitó ningún certificado y que “gracias a Dios se está aclarando quién hizo todo en otro caso que estamos llevando”; también acusó a su exsocio Dennis Grundy de haber fraguado el documento.



El 16 de marzo del año pasado, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó de que Zapata presentó ante el Ministerio Público un certificado falso sobre el nacimiento del supuesto hijo que tuvo con Morales. El 11 de mayo de 2016, la jueza Jaqueline Rada determinó la inexistencia física del menor y quedó nula la demanda que había presentado el presidente contra su expareja.



Los abogados explicaron que, luego de esa decisión, el afectado debió iniciar un juicio para invalidar la partida tramitada, ya que jurídicamente el menor existe porque el certificado es válido y es un documento legal

La Fiscalía logra probar dos delitos

Uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica son los dos delitos que logró probar ayer la Fiscalía en contra de Gabriela Zapata, aunque la defensa de la acusada niega que la prueba sea admitida porque ellos plantearon una apelación sobre la validez del certificado de nacimiento y la declaración de la oficial de Registro Civil Ivette Gonzales, que compareció ayer.

“Con estas pruebas, que ya quedaron judicializadas, se probó que hubo falsedad ideológica porque fraguaron un documento legal con otro documento falso; además quedó probado el uso de instrumento falsificado porque la acusada ingresó a oficinas estatales a obtener favores con ese documento, que era falso”, dijo el fiscal al concluir la última audiencia semanal.

Gabriela Zapata enfrenta un proceso acusada de contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes y servicios públicos; uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y asociación delictiva.

El juicio continuará el miércoles de la próxima semana, determinó el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción.

La fiscalía ve posible abrir otro proceso

La profusión de nombres de empresarios y políticos en el juicio que se ventila contra la ex gerente comercial de la empresa china CAMC Gabriela Zapata abre la posibilidad, según la Fiscalía, de abrir una nueva investigación después de que concluya este proceso judicial.



“Lo que pueda salir de los elementos de este juicio será valorado por el Ministerio Público. Lamentablemente cada mes hay cambio de versiones, hay diferentes situaciones que hacen perder credibilidad en las declaraciones; sin embargo, se verá, se valorará desde el Ministerio Público”, afirmó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.



Hasta el momento de las declaraciones de la principal acusada, Gabriela Zapata, y de su exsocio Dennis Grun-dy Ríos se conoció que hubo más personas implicadas en este caso y que no están en la investigación de la Fiscalía, las mismas que pueden ser convocadas si se decide abrir un nuevo caso.

Sobre ese tema, el embajador de China en Bolivia, Wu Yuanshan, se excusó de hacer un balance del juicio donde está involucrada una exgerente de esa empresa, considerada la segunda más grande china.